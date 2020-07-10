vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2020, 13:52

Published 10 июля 2020, 13:52

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Картина дня в Приморье: падение лифта, прогноз на неделю и белуха в центре города

10 июля 2020, 13:52
Самые интересные события пятницы – в обзоре «Восток-Медиа»

Упал с высоты

Лифт с людьми сорвался с высоты в доме во Владивостоке. Происшествие случилось в административном здании на улице Снеговой. По данным МЧС, в результате падения лифта с четвёртого на первый этаж пострадали два человека – мужчины 27 и 33 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели эвакуировали молодых людей и оказали им необходимую доврачебную помощь. Подоспевшие на место происшествия сотрудники «скорой» увезли пострадавших в «Тысячекоечную» больницу, где мужчин госпитализировали.

Встречи с белухами

Встречи с белухами – уже не редкость в Приморье. Так, накануне четырёхметровая красавица зашла в плавдок на территории «Дальзавода» во Владивостоке. Очевидцы сняли, как могучее млекопитающее ныряет и плещется в воде, совершенно не обращая никакого внимания на людей. Немногим ранее житель Приморья снял на видео белуху в бухте Витязь. Животное оказалось очень общительным — белуха бесстрашно подплывала прямо к каяку молодого человека, кружилась вокруг него и явно выражала готовность к общению, однако не позволяла себя погладить. По словам очевидца, скорее всего, животное пришло в бухту за анчоусом — сейчас его очень много в местных водах.

Прогноз погоды

Следующая неделя в Приморье начнется с довольно теплой и без осадков погоды. Однако жителям региона стоит быть начеку, так как к средине недели к краю приблизится новый атмосферный фронт. По данным синоптиков, в континентальной части будет жарко: от 24 до 30 градусов. В прибрежных районах прохладнее — от 15 до 23 градусов. Со среды над краем могут пройти кратковременные дожди.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика