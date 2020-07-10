Картина дня в Приморье: падение лифта, прогноз на неделю и белуха в центре города

Posted 10 июля 2020, 13:52
Published 10 июля 2020, 13:52
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Упал с высоты
Лифт с людьми сорвался с высоты в доме во Владивостоке. Происшествие случилось в административном здании на улице Снеговой. По данным МЧС, в результате падения лифта с четвёртого на первый этаж пострадали два человека – мужчины 27 и 33 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Спасатели эвакуировали молодых людей и оказали им необходимую доврачебную помощь. Подоспевшие на место происшествия сотрудники «скорой» увезли пострадавших в «Тысячекоечную» больницу, где мужчин госпитализировали.
Встречи с белухами
Встречи с белухами – уже не редкость в Приморье. Так, накануне четырёхметровая красавица зашла в плавдок на территории «Дальзавода» во Владивостоке. Очевидцы сняли, как могучее млекопитающее ныряет и плещется в воде, совершенно не обращая никакого внимания на людей. Немногим ранее житель Приморья снял на видео белуху в бухте Витязь. Животное оказалось очень общительным — белуха бесстрашно подплывала прямо к каяку молодого человека, кружилась вокруг него и явно выражала готовность к общению, однако не позволяла себя погладить. По словам очевидца, скорее всего, животное пришло в бухту за анчоусом — сейчас его очень много в местных водах.
Прогноз погоды
Следующая неделя в Приморье начнется с довольно теплой и без осадков погоды. Однако жителям региона стоит быть начеку, так как к средине недели к краю приблизится новый атмосферный фронт. По данным синоптиков, в континентальной части будет жарко: от 24 до 30 градусов. В прибрежных районах прохладнее — от 15 до 23 градусов. Со среды над краем могут пройти кратковременные дожди.