Картина дня в Приморье: падение лифта, прогноз на неделю и белуха в центре города

Встречи с белухами – уже не редкость в Приморье. Так, накануне четырёхметровая красавица зашла в плавдок на территории «Дальзавода» во Владивостоке. Очевидцы сняли, как могучее млекопитающее ныряет и плещется в воде, совершенно не обращая никакого внимания на людей. Немногим ранее житель Приморья снял на видео белуху в бухте Витязь. Животное оказалось очень общительным — белуха бесстрашно подплывала прямо к каяку молодого человека, кружилась вокруг него и явно выражала готовность к общению, однако не позволяла себя погладить. По словам очевидца, скорее всего, животное пришло в бухту за анчоусом — сейчас его очень много в местных водах.