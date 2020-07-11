Электромобили в Приморье: стоит ли пересаживаться на экологические авто

«У нас был проект „Прометей“ по производству электромобилей в Приморском крае. Тогда это было актуально, а Приморский край был в лидерах по электротранспорту. Еще три года назад в крае на учёте стояло около семидесяти автомобилей, это был максимум по России и активно развивался каршеринг, который в больших городах включает в себя в основном именно электротранспорт. Потому как автозаправочные станции в центре города предоставлены в недостаточном количестве и развивать каршеринг удобнее и безопаснее именно на базе электротранспорта. По разным причинам, в первую очередь экономическим, а теперь ещё и „коронавирусным“ многие люди будут предпочитать каршерингу личный транспорт. Поэтому в использовании автомобилей для аренды мы не видим перспектив», — отметил Виталий Веркеенко.