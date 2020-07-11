Электромобили в Приморье: стоит ли пересаживаться на экологические авто

Posted 11 июля 2020, 01:00
Published 11 июля 2020, 01:00
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Я ❤ природу
Согласно открытым данным, в России на 2018 год было зарегистрировано около 1 800 электрокаров, 415 из которых приходились на приморских автолюбителей. Самой популярной моделью электромобиля, которая прижилась в России, стала Nissan Leaf. Машин именно этой марки на российских дорогах 2018 году было более тысячи. Подержанные «Лифы» прибывают в Приморье, как и другие машины, из Японии и потом уже «расползаются» по стране. Однако, коронавирус и следующий за ним по пятам кризис, вызванный закрытием предприятий, ставит точку на самых амбициозных и нужных проектах.
Установка розеток для электромобилей, которая могла бы повысить их популярность повисла в воздухе, на сегодняшний день взяться за неё некому. В 2018 году компания «РусГидро» установила несколько зарядных станций для электромобилей во Владивостоке. Местное представительство компании отказалось комментировать возможности развития рынка электромобилей, а «московская голова» оставила вопросы корреспондента без внимания. По всей видимости продолжения оснащения Дальнего Востока «зарядками» для электрокаров ждать не приходится.
Местный Илон
Несколько лет назад на Дальнем Востоке чуть не случилась технологическая революция — предприниматель и экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко собирался выпускать электромобили в Приморье и использовать их для каршеринга в рамках проекта ТОР. Однако, как он сам сообщил корреспонденту «Восток-Медиа» эта идея была пересмотрена и в последствии от неё пришлось отказаться.
«У нас был проект „Прометей“ по производству электромобилей в Приморском крае. Тогда это было актуально, а Приморский край был в лидерах по электротранспорту. Еще три года назад в крае на учёте стояло около семидесяти автомобилей, это был максимум по России и активно развивался каршеринг, который в больших городах включает в себя в основном именно электротранспорт. Потому как автозаправочные станции в центре города предоставлены в недостаточном количестве и развивать каршеринг удобнее и безопаснее именно на базе электротранспорта. По разным причинам, в первую очередь экономическим, а теперь ещё и „коронавирусным“ многие люди будут предпочитать каршерингу личный транспорт. Поэтому в использовании автомобилей для аренды мы не видим перспектив», — отметил Виталий Веркеенко.
При этом экс-мэр считает, что для личного использования электрокар подходит и при этом будет обходиться бюджету гораздо дешевле обычной машины.
«Что касается личного транспорта, эта машина хорошо подходит для экономных людей — стоимость электроенергии в России одна из самых низких в мире. А ввиду того, что личные автомобили зачастую заряжают в гаражах, стоимость электроэнергии для личного потребления, не коммерческая, она не бьёт по бюджету. Электромобили в перспективе будут пользоваться большим спросом при сохранении существующей разницы между стоимостью топлива и стоимостью электроэнергии», — сообщил Виталий Веркеенко.
Лифоманы
Сами водители электрокаров считают, что «машина без бензина» имеет существенный ряд преимуществ и такой же ряд неудобств. В первую очередь машина на электричестве двигается практически бесшумно и очень комфортно, она обходится дёшево и не зависит от цен на бензин. Владельцы этих машин не вздрагивают от новостей том, что бензин в России опять дорожает.
- Низкая цена стоимости топлива при пересчёте на километры, это преимущество электромобиля, - отмечает Олег Винкевич, владелец электрокара, - и в тоже время зарядка автомобиля для жителя многоквартирного дома это большая проблема.
Однако, далеко не у каждого жителя Приморья и Владивостока есть гараж, где он может спокойно зарядить машину, многие паркуются под домом и в этом случае зарядка авто становится целым испытанием. Прибитый к дереву удлинитель рядом с многоквартирным домом может точно показать вам, что здесь паркуется владелец электрокара. Ещё один недостаток езды на электрокаре, это плохо развитая сеть зарядных станций. Как отмечают владельцы машины, по дороге из Владивостока в Уссурийск нет ни одной зарядной станции. Кроме того водители считают, что электромобиль должен быть не единственной машиной в семье.
Перспективы
Эксперты подчёркивают, что рынок электромобилей, требующий серьёзного переоснащения городской инфраструктуры, после коронавируса «подвиснет» до неопределённого времени, как и все другие инновационные проекты. Пока электромобили в России остаются уделом новаторов, готовых перемещаться на одном заряде от дома до работы и обратно. Конечно, в конечном итоге прогресс победит и вдоль приморских дорог появятся электроколонки, но ждать их даже в этом или следующем году не стоит.