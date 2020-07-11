Не поможет: арестованных чиновников митинги России никогда не спасали

Posted 11 июля 2020, 11:03
Published 11 июля 2020, 11:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В случае с Фургалом на смягчение приговора можно рассчитывать только в случае признательных показаний», — пишет телеграмм-канал Нешпорт.
Среди жителей Хабаровского края активно распространяется информация о массовом митинге в поддержку Сергея Фургала, хотя на самом деле — на площади Хабаровска присутствовали порядка трех тысяч человек. Что даже менее 1% от официально зарегистрированного количества жителей города (напомним, что в бывшей столице Дальнего Востока проживает 589 тысяч человек).
Еще один слух, активно распространяемый среди жителей Хабаровска, это то, что в жилых домах вокруг центральной площади (хотя она окружена административными зданиями), команды задерживать участников митинга. Между тем, как написала в своем посте известный адвокат Галина Антонец, полиция никак не реагировала на все, что происходило на площади.
«Смотрю прямой эфир митинга в Хабаровске.Слушаю, как хабаровчане борются с Путиным требуя себе назад местного олигарха Фургала, который своими мазолистыми руками и честным трудом заработал всё… сколько у него там (вернее у его родственников конечно) заводов, газет, параходов ?))) Полиция стоит рядом:) Никого не трогает. Все записывает. Самая лучшая тактика», — пишет Галина Антонец.
Свое мнение высказала и помощник депутат Надежда Баранова. По ее мнению, главное, на что должны обратить внимание все, кто хочет на самом деле разобраться в вопросе, это понять, кто вложил деньги в организацию митинга.
«.и „Хабаровск вышел на улицы“. А теперь ближе к суровой реальности. Ещё на первых курсах студентов-политогов учат анализ любой массовой истории начинать с вопроса: „а за чей счёт банкет?“ — кто дизайн и печать „раздатки“ митингующих разработал и оплатил? — а работу „профессиональных орущих?“ — кто СМИ местные и сети подтянул? И первые колонны „митингующих“? — а, главное, в чем истинный секрет феномена хабаровской полиции, которая „типа с народом, вот и не мешает“? Это солидарность или таки Приказ? Служилые же. Давайте без иллюзий. — и ведь какое в итоге „торжество дальневосточной демократии и гуманизма“ намечается — разрешили массово поорать и погулять толпой по городу в разгар вирусни. выпустить пар — и по норам! — неплохая режиссура, чё», — отметила Надежда Баранова (орфография сохранена).
Напомним, что ранее в России проходили митинги в поддержку арестованных глав Владивостока и Ярославля. Однако ныне и Евгений Урлашов, и Игорь Пушкарев отбывают срок, согласно приговору суда.