Не поможет: арестованных чиновников митинги России никогда не спасали

«.и „Хабаровск вышел на улицы“. А теперь ближе к суровой реальности. Ещё на первых курсах студентов-политогов учат анализ любой массовой истории начинать с вопроса: „а за чей счёт банкет?“ — кто дизайн и печать „раздатки“ митингующих разработал и оплатил? — а работу „профессиональных орущих?“ — кто СМИ местные и сети подтянул? И первые колонны „митингующих“? — а, главное, в чем истинный секрет феномена хабаровской полиции, которая „типа с народом, вот и не мешает“? Это солидарность или таки Приказ? Служилые же. Давайте без иллюзий. — и ведь какое в итоге „торжество дальневосточной демократии и гуманизма“ намечается — разрешили массово поорать и погулять толпой по городу в разгар вирусни. выпустить пар — и по норам! — неплохая режиссура, чё», — отметила Надежда Баранова (орфография сохранена).