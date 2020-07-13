Чистота и безопасность: в Артеме продолжается мониторинг общественных территорий

— Составлено 338 протоколов о нарушениях требований законодательства, рассмотрено 26 протоколов, в суд направлено 312, — уточнил председатель административной комиссии АГО Олег Корниенко. — Судом рассмотрено 215 материалов, связанных с COVID-19, по результатам их рассмотрения вынесено 73 предупреждения, а по 142 назначены административные штрафы. 48 материалов для принятия решения специалисты административной комиссии АГО переданы в Роспотребнадзор.