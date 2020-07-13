Чистота и безопасность: в Артеме продолжается мониторинг общественных территорий

Posted 13 июля 2020, 07:47
Published 13 июля 2020, 07:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На территории АГО продолжается мониторинг предприятий различных сфер деятельности, артемовских общественных пространств и городского автотранспорта.
— Ежедневно представители административной комиссии в усиленном составе ведут мониторинг. Проверялись места размещения граждан: базы отдыха на морском побережье и артемовские гостиницы, предприятия торговли — небольшие магазины шаговой доступности, — отметили сотрудники Управления информации администрации АГО. — Затем комиссии перешли к проверкам магазинов побольше — сетевых супермаркетов «Реми» и «Фреш25».
Также в центре внимания властей АГО остается работа управляющих компаний. Сотрудники управляек отвечают за проведение дезинфекции многоквартирных домов.
— Составлено 338 протоколов о нарушениях требований законодательства, рассмотрено 26 протоколов, в суд направлено 312, — уточнил председатель административной комиссии АГО Олег Корниенко. — Судом рассмотрено 215 материалов, связанных с COVID-19, по результатам их рассмотрения вынесено 73 предупреждения, а по 142 назначены административные штрафы. 48 материалов для принятия решения специалисты административной комиссии АГО переданы в Роспотребнадзор.
Напомним, что в городском округе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности по предупреждению COVID. Горожан предупреждают об обязательном масочном режиме и соблюдению социальной дистанции в общественных местах.