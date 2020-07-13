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Posted 13 июля 2020, 01:00

Published 13 июля 2020, 01:00

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

«Литераторы»: во Владивостоке ищут актерские таланты

«Литераторы»: во Владивостоке ищут актерские таланты

13 июля 2020, 01:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Культура в Приморском крае
Центр развития региональных медиа и кино «СинишаPremier» и первый Приморский продюсерский центр «Анастасии Садриевой» приглашают на кастинг актёров для нового короткометражного проекта «Литераторы».

Цель мероприятия, как отмечают сами организаторы — «превратить Владивосток в огромную съемочную площадку и снять свой собственный многосерийный фильм».

На кастинг приглашаются желающие в возрасте от 18 до 50 лет.

«Мы даем вам возможность стать профессиональным актером в индивидуальных сценах нашего многосерийного авторского киносериала», — отмечают организаторы.

Съемки первого сезона стартовали в июне этого года. Запланировано 10 кастингов и 10 киносъемок на различных городских площадках приморской столицы. Узнать информацию, принять участие, и следить за кастингом — можно в официальной социальной сети проекта.

Подробная информация по телефону: +7 914 334-76-87

#Новости#Культура#Владивосток#Культура в Приморском крае
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