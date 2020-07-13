«Литераторы»: во Владивостоке ищут актерские таланты

Posted 13 июля 2020, 01:00
Published 13 июля 2020, 01:00
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Цель мероприятия, как отмечают сами организаторы — «превратить Владивосток в огромную съемочную площадку и снять свой собственный многосерийный фильм».
На кастинг приглашаются желающие в возрасте от 18 до 50 лет.
«Мы даем вам возможность стать профессиональным актером в индивидуальных сценах нашего многосерийного авторского киносериала», — отмечают организаторы.
Съемки первого сезона стартовали в июне этого года. Запланировано 10 кастингов и 10 киносъемок на различных городских площадках приморской столицы. Узнать информацию, принять участие, и следить за кастингом — можно в официальной социальной сети проекта.
Подробная информация по телефону: +7 914 334-76-87