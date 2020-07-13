Министр сельского хозяйства Приморья: цены на картофель с середины июля поползут вниз

Пандемия, по словам министра, обострила проблему дефицита рабочей силы, необходимой для выращивания овощей — в первую очередь, томатов и огурцов. Если ранее крупные сельхозпроизводители ежегодно привлекали на поля Приморья до 7 тысяч китайских рабочих, то в связи с закрытием границ приходится изыскивать внутренние резервы. При этом возврата к оригинальной схеме советских времён — когда коллективы городских предприятий и студенты выезжали на помощь подшефным колхозам — быть не может. Объясняется это в первую очередь тем, что государственных сельхозпредприятий теперь почти нет, а предоставлять коммерческим компаниям бесплатную помощь — нонсенс. Пока к сельхозработам привлекли 46 студентов профильного техникума и 160 человек, отбывающих наказание в колониях края. Одновременно в министерстве взяли курс на повышение мотивации жителей сёл сезонно наниматься на уборку урожая. Второй метод решения проблемы — повышение уровня механизации сельскохозяйственного труда. По словам Андрея Бронца, уже сейчас процесс уборки таких культур, как свёкла, лук, морковь, картофель полностью механизирован. Однако есть такие операции, которые невозможно доверить машине — например, подвязку кустов томатов. Сбор огурцов удалось механизировать частично: теперь человек может не ходить, а ехать вдоль грядок — и это значительно повышает скорость обработки огородных площадей.