Министр сельского хозяйства Приморья: цены на картофель с середины июля поползут вниз

Posted 13 июля 2020, 05:25
Published 13 июля 2020, 05:25
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
Пандемия, по словам министра, обострила проблему дефицита рабочей силы, необходимой для выращивания овощей — в первую очередь, томатов и огурцов. Если ранее крупные сельхозпроизводители ежегодно привлекали на поля Приморья до 7 тысяч китайских рабочих, то в связи с закрытием границ приходится изыскивать внутренние резервы. При этом возврата к оригинальной схеме советских времён — когда коллективы городских предприятий и студенты выезжали на помощь подшефным колхозам — быть не может. Объясняется это в первую очередь тем, что государственных сельхозпредприятий теперь почти нет, а предоставлять коммерческим компаниям бесплатную помощь — нонсенс. Пока к сельхозработам привлекли 46 студентов профильного техникума и 160 человек, отбывающих наказание в колониях края. Одновременно в министерстве взяли курс на повышение мотивации жителей сёл сезонно наниматься на уборку урожая. Второй метод решения проблемы — повышение уровня механизации сельскохозяйственного труда. По словам Андрея Бронца, уже сейчас процесс уборки таких культур, как свёкла, лук, морковь, картофель полностью механизирован. Однако есть такие операции, которые невозможно доверить машине — например, подвязку кустов томатов. Сбор огурцов удалось механизировать частично: теперь человек может не ходить, а ехать вдоль грядок — и это значительно повышает скорость обработки огородных площадей.
«Для работы с овощными культурами минимально необходимо привлечь 1100 человек, а в нынешних условиях это невозможно. Поэтому ещё весной было принято решение снизить объём посадок овощей: зачем садить, если не сможем убрать? Работники из Узбекистана теперь не едут на сельхозработы в Приморье — потому что могут приложить силы у себя на родине: Узбекистан в последние три года направил очень большие средства на развитие сельского хозяйства, обеспечив поддержку фермерам. Правительство Приморского края также направляет значительные средства на субсидии фермерским хозяйствам — это и возмещение затрат на механизацию, и поддержка отдельных отраслей, например, птицеводства, молочного животноводства», — рассказал Андрей Бронц.
Комментируя ситуацию с ценами на картофель, министр отметил, что буквально на днях цены начнут заметно падать, когда созреет молодая картошка на огородах приморских фермеров. Также Андрей Бронц сообщил, что в этом году для животноводческих хозяйств края при бюджетной поддержке края будет закуплено дополнительное поголовье коров из Сибири. Новые молочные фермы появятся в Кировском районе. Идёт работа с инвесторами, желающими выращивать в Приморье рис - вкусовые качества местного злака пользуются отличной репутацией даже в западных регионах страны, и поэтому есть заинтересованность крупного бизнеса.
В целом пищевая и перерабатывающая промышленность Приморья работает стабильно, ни одно предприятие с начала пандемии не было закрыто. Повсюду соблюдаются меры по охране труда, обеспечению безопасности сотрудников, сообщил Андрей Бронц.