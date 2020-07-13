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Posted 13 июля 2020, 06:09

Published 13 июля 2020, 06:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

В Уссурийске ежедневно проверяют летние кафе на предмет санитарной безопасности

13 июля 2020, 06:09
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
COVID-19
В Уссурийске административные комиссии с начала пандемии провели 14857 проверок мест массового скопления людей — магазины, центры бытового обслуживания, вокзалы. С прошлой недели добавились площадки летних кафе, которым вновь разрешили работать.

Ежедневно проверяющие посещают около двух десятков предприятий, обращая внимание на расстояние между столиками, наличие масок, перчаток и антисепптиков, регулярность дезинфекции, измерение температуры персоналу перед работой. Большинство организаций выдерживают все условия, введённые в целях борьбы с распространением коронавируса. Были выявлены несколько нарушений масочного режима. Проверяющие также отметили тенденцию носить маски неправильно — так, что они не закрывают органы дыхания. Всего за несколько дней проверок набралось 16 претензий к предпринимателям, не соблюдающим санитарные требования.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что административные комиссии особое внимание должны уделить рынкам, предприятиям сферы услуг, общественному транспорту. На втором этапе снятия ограничений разрешена работа сельскохозяйственных ярмарок и групповые тренировки на открытом воздухе.

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#Новости#Общество#Кафе#COVID-19#Проверки
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