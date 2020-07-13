В Уссурийске ежедневно проверяют летние кафе на предмет санитарной безопасности

Ежедневно проверяющие посещают около двух десятков предприятий, обращая внимание на расстояние между столиками, наличие масок, перчаток и антисепптиков, регулярность дезинфекции, измерение температуры персоналу перед работой. Большинство организаций выдерживают все условия, введённые в целях борьбы с распространением коронавируса. Были выявлены несколько нарушений масочного режима. Проверяющие также отметили тенденцию носить маски неправильно — так, что они не закрывают органы дыхания. Всего за несколько дней проверок набралось 16 претензий к предпринимателям, не соблюдающим санитарные требования.