"Коронавирусные" проверки прошли в супермаркетах и почтовых отделениях Владивостока

«Проверка первых двух объектов торговли не вызвала никаких нареканий, а вот в последнем супермаркете на входе мы так и не встретили сотрудника, который должен напоминать посетителям о том, что в магазине действует масочный режим, и соответственно, контролировать соблюдение этого требования», - рассказали члены комиссии.