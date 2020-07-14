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Posted 14 июля 2020, 10:52

Published 14 июля 2020, 10:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

"Коронавирусные" проверки прошли в супермаркетах и почтовых отделениях Владивостока

"Коронавирусные" проверки прошли в супермаркетах и почтовых отделениях Владивостока

14 июля 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Почта
На этот раз специалисты проверили магазины, рынки и почтовые отделения в Ленинском районе города.

Два почтовых отделения по Некрасовской улице показали совершенно разный результат. В доме № 74 специалисты обнаружили сразу несколько нарушений: отсутствует разметка для социальной дистанции, антисептики-в недоступном месте, дезинфекция проводится редко. Сотрудникам почтового отделения вынесено предупреждение устранить недочёты.

В соседнем почтамте по Некрасовской 72 всё с точностью наоборот: все меры соблюдены и обработка помещений проводится каждые 15 минут.

Комиссия проверила и главные районные супермаркеты- «Яппи», «Фреш25» и «ОК».

«Проверка первых двух объектов торговли не вызвала никаких нареканий, а вот в последнем супермаркете на входе мы так и не встретили сотрудника, который должен напоминать посетителям о том, что в магазине действует масочный режим, и соответственно, контролировать соблюдение этого требования», - рассказали члены комиссии.

За прошедшую неделю специалисты проверили 1079 торговых предприятий и 1274 машины общественного транспорта. По выявленным нарушениям проведено 1175 разъяснительных бесед.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Всем гражданам и работникам предприятий необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и пользоваться дезинфицирующими средствами в людных местах.

#Новости#Общество#Владивосток#Инфекция#Почта#Транспорт Владивостока#Администрация Владивостока#Магазин#COVID-19
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