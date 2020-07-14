Приморский экологический оператор продолжает внедрять мусоросортировочные комплексы

«Именно осознанное отношение к мусору и его переработка позволят нам снизить нагрузку, которая сейчас приходится на действующие полигоны. Открытие сортировочной линии, это хорошо. Мне кажется, подобные предприятия должны быть в каждом районе Приморья. Конечно, возникают вопросы, например, связанные с логистикой, если мусор будет свозиться из соседних районов, не ударит ли это по карманам людей? Думаю, этот вопрос должен быть приоритетным при строительстве таких предприятий», — рассказал Артём Трембовлев.