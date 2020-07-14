Приморский экологический оператор продолжает внедрять мусоросортировочные комплексы

Posted 14 июля 2020, 07:13
Published 14 июля 2020, 07:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В первую очередь директор краевого оператора отметил, что внедрение раздельного сбора является одним из важнейших направлений деятельности предприятия. На сегодняшний день экологический оператор уже установил 2 новых мобильных мусоросортировочных комплекса. Технический запуск уже прошел в посёлке Ярославский Хорольского района и в селе Солнечное, Дальнереченского района. Сейчас идёт комплектация сотрудниками, получение лицензий, а объекты готовят к запуску в штатном режиме.
В компании отмечают, что после получения разрешительной документации, комплексы начнут сортировать первые отходы. Это может создать синергетический эффект и рядом с этими объектами могут появиться компании по глубокой переработке отобранных вторичных ресурсов. На комплекс в Дальнереченском районе уже есть первые желающие.
«В Лучегорске мы доделываем финальные работы, заканчиваем монтаж оборудования, параллельно решаем вопрос о местоположении четвёртой линии, склоняемся к Кировскому району. Также сейчас готовится пакетное решение для концессии в области мусоросортировки, чтобы потенциальные инвесторы мог вложить деньги в новую отрасль по обращению с отходами», — рассказал Антон Бибиков.
Краевые экологи положительно отзываются о строительстве комплексов по сортировке отходов. Это позволит снизить нагрузку на полигоны и развить ответственное отношение к мусору и его сортировке.
«Именно осознанное отношение к мусору и его переработка позволят нам снизить нагрузку, которая сейчас приходится на действующие полигоны. Открытие сортировочной линии, это хорошо. Мне кажется, подобные предприятия должны быть в каждом районе Приморья. Конечно, возникают вопросы, например, связанные с логистикой, если мусор будет свозиться из соседних районов, не ударит ли это по карманам людей? Думаю, этот вопрос должен быть приоритетным при строительстве таких предприятий», — рассказал Артём Трембовлев.
Справка: КГУП «ПЭО» в июне 2019 года был выбран в качестве регионального экологического оператора. На предприятии работают более 250 сотрудников. В наличии у оператора имеется собственный автопарк специальной техники. Сегодня КГУП «Приморский экологический оператор» обслуживает 92 процента территории Приморья в 34 муниципалитетах.