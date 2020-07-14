Во Владивостоке благоустраивают сразу 74 двора

Первый этап программы в этом году подразумевает благоустройство более чем сотни дворов Владивостока. В управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока сообщают, что каждый двор будет обустроен по собственному дизайн-проекту, а управляющие компании уже провели встречу с жителями и просчитали сметную стоимость работ.