Во Владивостоке благоустраивают сразу 74 двора

Posted 14 июля 2020, 01:41
Published 14 июля 2020, 01:41
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сразу в 37 дворах обновляется асфальт, в 22 обустраиваются детские площадки и ещё в 15 спортивные. На 18-ти придомовых территориях ремонт полностью завершен. Работы ведутся под контролем специалистов мэрии, которые еженедельно проверяют ход работ.
Новый асфальт уже лежит у домов на улицах Невельского, Щитовой, Поселковой и Сахалинской. Дети, живущие в доме № 3 по улице Анны Щетининой, уже играют на новой спортивной площадке.
Кроме того, уложен асфальт на Камской, 5 и на Амурской, 84. На проспекте 100-летия Владивостока, 64 открыта новая детская площадка. На Калинина, 43 смонтировали горки и качели, а также уложили прорезиненное покрытие.
Первый этап программы в этом году подразумевает благоустройство более чем сотни дворов Владивостока. В управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока сообщают, что каждый двор будет обустроен по собственному дизайн-проекту, а управляющие компании уже провели встречу с жителями и просчитали сметную стоимость работ.
Ремонт дворов и площадок проходит в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.