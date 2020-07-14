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Posted 14 июля 2020, 01:41

Published 14 июля 2020, 01:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке благоустраивают сразу 74 двора

Во Владивостоке благоустраивают сразу 74 двора

14 июля 2020, 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во Владивостоке продолжается обновление придомовых территорий по программе «1000 дворов». Подрядные организации работают сразу по 74 адресам.

Сразу в 37 дворах обновляется асфальт, в 22 обустраиваются детские площадки и ещё в 15 спортивные. На 18-ти придомовых территориях ремонт полностью завершен. Работы ведутся под контролем специалистов мэрии, которые еженедельно проверяют ход работ.

Новый асфальт уже лежит у домов на улицах Невельского, Щитовой, Поселковой и Сахалинской. Дети, живущие в доме № 3 по улице Анны Щетининой, уже играют на новой спортивной площадке.

Кроме того, уложен асфальт на Камской, 5 и на Амурской, 84. На проспекте 100-летия Владивостока, 64 открыта новая детская площадка. На Калинина, 43 смонтировали горки и качели, а также уложили прорезиненное покрытие.

Первый этап программы в этом году подразумевает благоустройство более чем сотни дворов Владивостока. В управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока сообщают, что каждый двор будет обустроен по собственному дизайн-проекту, а управляющие компании уже провели встречу с жителями и просчитали сметную стоимость работ.

Ремонт дворов и площадок проходит в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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