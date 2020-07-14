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Posted 14 июля 2020, 07:16

Published 14 июля 2020, 07:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Всё и сразу: инвалидам Приморья больше не нужно обивать пороги

14 июля 2020, 07:16
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Инвалиды
В приморском селе Хороль в четверг, 16 июля, откроется новый информационно-ресурсный центр для инвалидов «Опора». Учреждение было создано в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Как уточнили сотрудники министерства труда и социальной политики Приморья, это уже четвертый информационно-ресурсный центр для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который появился в Приморье. Первый заработал во Владивостоке в феврале 2019 года. Сегодня такие центры помощи инвалидам также действуют в Уссурийске и Спасске-Дальнем.

Новый центр «Опора» в Хороле будет работать по принципу «единого окна», избавляя граждан с ОВЗ от хождения по многочисленным инстанциям. Специалисты будут осуществлять прием граждан в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 12.00 до 15.30, по адресу: улица Луговая, 29.

Здесь жители села смогут узнать информацию о мерах социальной поддержки и порядке их предоставления, получить консультации по оформлению пенсии, по обеспечению техническими средствами реабилитации у специалистов Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

Как отметила директор Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина, в дальнейшем сеть информационно-ресурсных центров для инвалидов будет расширяться по всему региону.

«Мы рады сообщить, что уже четыре центра будут действовать в Приморье для всесторонней помощи гражданам с инвалидностью в различных жизненных ситуациях, начиная от срочной социальной помощи, ухода на дому, содействии в оформлении полагающихся мер поддержки до помощи в трудоустройстве, — подчеркнула Мария Кузьмина. — Еще один центр в этом году мы планируем открыть в Находке».

Отметим, что на базе информационно-ресурсного центра во Владивостоке с марта текущего года можно получить услуги социального такси. На территории Владивостокского городского округа бесплатным проездом смогут воспользоваться и жители других муниципалитетов Приморья — инвалиды первой группы, дети-инвалиды и их сопровождающие.

По всем вопросам граждане с инвалидностью могут получить консультацию специалистов ИРЦ «Опора» по номеру единой «горячей линии»: 8-800-30-22-675.

Напомним, что в Приморском крае действует более 30 социальных служб, они оказывают помощь не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и тем, кто находится в затруднительном материальном положении.

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#Новости#Общество#Инвалиды#Социальная помощь#Помощь населению
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