Всё и сразу: инвалидам Приморья больше не нужно обивать пороги

«Мы рады сообщить, что уже четыре центра будут действовать в Приморье для всесторонней помощи гражданам с инвалидностью в различных жизненных ситуациях, начиная от срочной социальной помощи, ухода на дому, содействии в оформлении полагающихся мер поддержки до помощи в трудоустройстве, — подчеркнула Мария Кузьмина. — Еще один центр в этом году мы планируем открыть в Находке».