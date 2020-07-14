Запасайтесь вёдрами с водой: новые масштабные отключения стартуют в Приморье

Posted 14 июля 2020, 11:19
Published 14 июля 2020, 11:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщается на официальном сайте «Приморского водоканала», запасаться тазами и вёдрами с водой придётся потребителям Второй Речки и пригорода Владивостока.
В связи с ремонтными работами с 3 часов ночи и до 23:45 холодной воды не будет по следующим адресам: пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151, 153, 153а, 155, 159, 159/2, 161, 161а. Азовская. Амундсена. Аренского, 1-71, 2-68. Астрономический переулок. Байдукова. Балтийская. Белякова. Брюллова, 2. Вертолетная, 1-15, 6-10. Волжская, 1д, 3. Гагаринского. Глинки, 2-30, 3-77. Демьяна Бедного, 1-19, 2-18. Енисейская. Каляева. Каспийская. Кирова, 5-105, 14-70, 95, 104, 112, 116. Ладожская. Маковского, 35а, 41. Магнитогорская. Обручева. Пальчевского, 3, 15, 17. Парашютная. Пархоменко. Полетаева, 3-25, 6а, 6б, 6в, 6д. Пирогова, 3-9, 4-14. Радио, 5, 7. Русская, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 2к, 3, 11а, 15, 17, 17/1, 17а, 19а. Серова, 3-47, 4-48. Сибирская. Станционная, 1, 3. Татарская, 1-11, 8-30. Хорольская, 26, 26а. Цимлянская. Чайковского, 2. Чапаева. Чкалова. Черноморская.
Кроме того, с 9 до 17 часов 15 июля отключения ожидают и жителей города Артёма. По данным «Примводоканала», в связи с промывкой баков по ул. Фрунзе, д.70 воды не будет от района 9-й км до 17 км.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 14 июля запастись водой и терпением пришлось потребителям в Первомайском районе приморской столицы.