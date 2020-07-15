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Posted 15 июля 2020, 03:03

Published 15 июля 2020, 03:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Культуру в массы!»: в Приморье отремонтируют ДК

«Культуру в массы!»: в Приморье отремонтируют ДК

15 июля 2020, 03:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
Районный центр культуры ремонтируют в Черниговке. В нём появится новый концертный зал, с большим экраном для кинопоказа. Этого ремонта в селе ждали много лет, - сообщили в муниципальной администрации.

В здании уже появились новые кресла, сделана отделка и освещение.

«Дренажную систему проложили, откапиталили за счет средств местного бюджета большой зрительный зал. Это полы, стены, гримерная комната, молодежный волонтерский центр. За счет федерального бюджета софинансирования мы приобрели мягкие кресла», - рассказала директор районного центра культуры и досуга, Елена Петрова.

На капремонт выделено более 16 миллионов рублей.

Для кинопоказа уже почти всё готово. Ход работ проинспектировал глава Приморья.

«Впечатления хорошие, кинозал востребован. Надо сделать все, чтобы мы после 15 запускали кинозалы, кинотеатры. Конечно, при соблюдении всех санитарных норм», - отметил губернатор Приморского края, Олег Кожемяко.

Зданию больше 50 лет и до сих пор не было ремонта. Реконструкция здания завершится в этом году. В следующем, здесь благоустроят прилегающую территорию – сделают сквер, высадят деревья и цветы, установят детскую площадку и уличную эстраду.

Ремонт и благоустройство дома культуры проводят в рамках госпрограммы «Развитие культуры Приморского края».

#Новости#Культура#Строительство#Дом культуры#Артист#Концерт
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