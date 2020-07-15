«Культуру в массы!»: в Приморье отремонтируют ДК

Posted 15 июля 2020, 03:03
Published 15 июля 2020, 03:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В здании уже появились новые кресла, сделана отделка и освещение.
«Дренажную систему проложили, откапиталили за счет средств местного бюджета большой зрительный зал. Это полы, стены, гримерная комната, молодежный волонтерский центр. За счет федерального бюджета софинансирования мы приобрели мягкие кресла», - рассказала директор районного центра культуры и досуга, Елена Петрова.
На капремонт выделено более 16 миллионов рублей.
Для кинопоказа уже почти всё готово. Ход работ проинспектировал глава Приморья.
«Впечатления хорошие, кинозал востребован. Надо сделать все, чтобы мы после 15 запускали кинозалы, кинотеатры. Конечно, при соблюдении всех санитарных норм», - отметил губернатор Приморского края, Олег Кожемяко.
Зданию больше 50 лет и до сих пор не было ремонта. Реконструкция здания завершится в этом году. В следующем, здесь благоустроят прилегающую территорию – сделают сквер, высадят деревья и цветы, установят детскую площадку и уличную эстраду.
Ремонт и благоустройство дома культуры проводят в рамках госпрограммы «Развитие культуры Приморского края».