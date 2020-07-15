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Posted 15 июля 2020, 05:29

Published 15 июля 2020, 05:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Прокуратура: в Приморье в два раза выросло количество безработных

Прокуратура: в Приморье в два раза выросло количество безработных

15 июля 2020, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Численность безработных стала вдвое больше (2,53%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,14%), - сообщили в региональной прокуратуре.

"На фоне действия ограничительных мер обострилась ситуация в сфере занятости населения, численность безработных увеличилась вдвое. В связи с отсутствием адекватной реакции со стороны региональной службы занятости в правительство края было внесено представление», - отметил прокурор Приморского края, Николай Пилипчук.

В свою очередь, меры по устранению нарушений позволили вновь трудоустроить около 2,5 тысяч человек, потерявших работу. По словам прокурора, во втором полугодии нужно постоянно контролировать ситуацию с оплатой труда, безопасностью на производстве и законностью высвобождения сотрудников.

В Приморье действует режим повышенной готовности. Гражданам и предприятиям нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

По последним данным, в крае зарегистрировано 5 236 случаев заражения COVID-19.

#Новости#Общество#Работа#Прокуратура#Безработица#Правительство#COVID-19#Пособие по безработице
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