Прокуратура: в Приморье в два раза выросло количество безработных

Posted 15 июля 2020, 05:29
Published 15 июля 2020, 05:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
"На фоне действия ограничительных мер обострилась ситуация в сфере занятости населения, численность безработных увеличилась вдвое. В связи с отсутствием адекватной реакции со стороны региональной службы занятости в правительство края было внесено представление», - отметил прокурор Приморского края, Николай Пилипчук.
В свою очередь, меры по устранению нарушений позволили вновь трудоустроить около 2,5 тысяч человек, потерявших работу. По словам прокурора, во втором полугодии нужно постоянно контролировать ситуацию с оплатой труда, безопасностью на производстве и законностью высвобождения сотрудников.
В Приморье действует режим повышенной готовности. Гражданам и предприятиям нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
По последним данным, в крае зарегистрировано 5 236 случаев заражения COVID-19.