Прокуратура: в Приморье в два раза выросло количество безработных

В свою очередь, меры по устранению нарушений позволили вновь трудоустроить около 2,5 тысяч человек, потерявших работу. По словам прокурора, во втором полугодии нужно постоянно контролировать ситуацию с оплатой труда, безопасностью на производстве и законностью высвобождения сотрудников.