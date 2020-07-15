В преддверии снятия ограничений в Приморье составляют «белый» список турбаз и отелей

Posted 15 июля 2020, 02:28
Published 15 июля 2020, 02:28
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В проверках турбаз и гостиниц принимают участие представители муниципальных администраций. Право начать работу после снятия ограничений получат лишь те организации, которые своевременно уведомили власти о своём намерении и успешно прошли краевой мониторинг. Во Владивостоке на сегодняшний день в реестр добросовестных вошли 54 отеля. При этом, по словам руководителя агентства по туризму Владимира Щура, далеко не все хостелы проинформировали руководство края о готовности открыться, а часть не прошли проверку, а значит, не получат и разрешения работать. Если же кто-то откроет двери для туристов без разрешения, с высокой степенью вероятности воспоследуют штрафы.
Владимир Щур подчеркнул, что первоочередная задача сейчас — обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть в Приморье. В этой связи всем руководителям предприятий индустрии туризма следует заранее озаботиться включением в список добросовестных организаций. Списки участников рынка, готовых и не готовых к возобновлению деятельности, опубликованы на сайте правительства Приморского края. Реестры будут корректироваться по мере изменения ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов. На очереди — разрешение работы баз отдыха, хостелов, санаториев.