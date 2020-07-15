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Posted 15 июля 2020, 02:28

Published 15 июля 2020, 02:28

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Тематическое фото

В преддверии снятия ограничений в Приморье составляют «белый» список турбаз и отелей

15 июля 2020, 02:28
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Роспотребнадзор
Индустрия туризма Приморья готовится к снятию режима ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Турбазы и отели ждут решения краевого оперативного штаба. Тем временем региональное агентство по туризму проверяет, как организации соблюдают требования Роспотребнадзора и составляют «чёрный» и «белый» списки.

В проверках турбаз и гостиниц принимают участие представители муниципальных администраций. Право начать работу после снятия ограничений получат лишь те организации, которые своевременно уведомили власти о своём намерении и успешно прошли краевой мониторинг. Во Владивостоке на сегодняшний день в реестр добросовестных вошли 54 отеля. При этом, по словам руководителя агентства по туризму Владимира Щура, далеко не все хостелы проинформировали руководство края о готовности открыться, а часть не прошли проверку, а значит, не получат и разрешения работать. Если же кто-то откроет двери для туристов без разрешения, с высокой степенью вероятности воспоследуют штрафы.

Владимир Щур подчеркнул, что первоочередная задача сейчас — обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть в Приморье. В этой связи всем руководителям предприятий индустрии туризма следует заранее озаботиться включением в список добросовестных организаций. Списки участников рынка, готовых и не готовых к возобновлению деятельности, опубликованы на сайте правительства Приморского края. Реестры будут корректироваться по мере изменения ситуации.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов. На очереди — разрешение работы баз отдыха, хостелов, санаториев.

#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Гостиницы#COVID-19
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