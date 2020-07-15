В преддверии снятия ограничений в Приморье составляют «белый» список турбаз и отелей

В проверках турбаз и гостиниц принимают участие представители муниципальных администраций. Право начать работу после снятия ограничений получат лишь те организации, которые своевременно уведомили власти о своём намерении и успешно прошли краевой мониторинг. Во Владивостоке на сегодняшний день в реестр добросовестных вошли 54 отеля. При этом, по словам руководителя агентства по туризму Владимира Щура, далеко не все хостелы проинформировали руководство края о готовности открыться, а часть не прошли проверку, а значит, не получат и разрешения работать. Если же кто-то откроет двери для туристов без разрешения, с высокой степенью вероятности воспоследуют штрафы.