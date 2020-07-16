Картина дня в Приморье: приличные дожди, открытие библиотек и опасные пляжи

Posted 16 июля 2020, 13:59
Published 16 июля 2020, 13:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Опасная Шамора
Специалисты Роспотребнадзора предупредили приморцев об опасности на популярных пляжах Владивостока. По данным ведомства, пробы на микробиологические показатели, взятые на Щитовой, Седанке и Садгороде, а также знаменитой Шаморе, не соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Наиболее неблагополучной в этом отношении признана ситуация в бухте Лазурной.
Приличные дожди
В начале новой рабочей недели Приморье накроют приличные дожди – пообещал жителям региона главный синоптик края Борис Кубай. По его словам, осадки пройдут и в дальневосточной столице. Дожди в Приморье и Владивостоке ожидаются в период 20-22 июля. А вот до конца текущей недели над краем будет доминировать антициклон, который обеспечит в регионе погоду без существенных осадков.
Открытие библиотек
Муниципальные библиотеки, закрытые из-за угрозы распространения коронавируса, возобновляют работу в Приморье. Обязательное условие для открытия — жесткое соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в библиотеках организованы проведение ежедневной влажной уборки, а также регулярные дезинфекция и проветривание всех помещений. На входе проводится дистанционная термометрия, обязательная как для сотрудников библиотек, так и для посетителей. Обеспечить соблюдение «социальной дистанции» от 1,5 и более метров помогает специально нанесенная на различные поверхности разметка.