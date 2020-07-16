Картина дня в Приморье: приличные дожди, открытие библиотек и опасные пляжи

Муниципальные библиотеки, закрытые из-за угрозы распространения коронавируса, возобновляют работу в Приморье. Обязательное условие для открытия — жесткое соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в библиотеках организованы проведение ежедневной влажной уборки, а также регулярные дезинфекция и проветривание всех помещений. На входе проводится дистанционная термометрия, обязательная как для сотрудников библиотек, так и для посетителей. Обеспечить соблюдение «социальной дистанции» от 1,5 и более метров помогает специально нанесенная на различные поверхности разметка.