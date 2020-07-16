«Лидер Приморья»: названы ведущие муниципальные районы края

Posted 16 июля 2020, 07:47
Published 16 июля 2020, 07:47
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«В Фокино, Новошахтинском, Осиновке, Черниговке и Посьете работы по благоустройству уже завершены», — сообщила зампред правительства Приморского края, Елена Пархоменко.
Хорошие результаты демонстрируют Владивосток, Находка и Уссурийск.
Работы уже выполнены в 95 дворах и 19 общественных пространствах. Там появились новые детские, спортивные площадки и асфальтовое покрытие. Продолжается работа на других участках.
По популярной в крае губернаторской программе «1000» дворов в этом году благоустраивают не только дворы, но и междомовые пространства.
«Краевые власти пошли на такие изменения по просьбе самих жителей, которые предложили благоустроить издавна заброшенные территории возле домов, создав там комфортные зоны отдыха, которыми смогут пользоваться все рядом стоящие дома», — отметила Пархоменко.
Следят за ходом работ и контролируют подрядчиков общественные наблюдатели — активные жители этих домов. По словам представителей власти, это положительная тенденция, когда люди сами выбирают проекты и контролируют работы на местах, где им жить.
Весь объём работ должен завершится осенью. Всего в этом году благоустроят 176 общественных пространств и 588 дворов, по национальному проекту «Жильё и городская среда» и региональной программе «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ в Приморском крае».