Непреодолимая тяга к знаниям: пьяный приморец врезался в школу

39-летний нетрезвый водитель за рулём автомобиля Suzuki Escudo потерял управление на дороге. В результате машина врезалась в металлический забор местной школы, однако преграда не остановила «Эскудо». Внедорожник продолжил движение и уткнулся в крыльцо образовательного учреждения. В результате происшествия водитель и пассажиры авто получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших оказался и 9-летний мальчик, который не был пристегнут ремнём безопасности: ребёнку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Значительные повреждения получило и крыльцо школы.