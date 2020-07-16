Непреодолимая тяга к знаниям: пьяный приморец врезался в школу

Posted 16 июля 2020, 12:04
Published 16 июля 2020, 12:04
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в Спасском районе.
39-летний нетрезвый водитель за рулём автомобиля Suzuki Escudo потерял управление на дороге. В результате машина врезалась в металлический забор местной школы, однако преграда не остановила «Эскудо». Внедорожник продолжил движение и уткнулся в крыльцо образовательного учреждения. В результате происшествия водитель и пассажиры авто получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших оказался и 9-летний мальчик, который не был пристегнут ремнём безопасности: ребёнку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Значительные повреждения получило и крыльцо школы.
По данным ГИБДД, стаж вождения водителя составляет 16 лет, в текущем году он к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.
Теперь мужчине грозит серьёзный штраф и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, водителю предстоит возместить ущерб, причиненный образовательному учреждению.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке злостный нарушитель ПДД врезался в полицейскую машину и отправил в больницу инспектора ДПС.