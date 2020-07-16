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Posted 16 июля 2020, 12:04

Published 16 июля 2020, 12:04

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Непреодолимая тяга к знаниям: пьяный приморец врезался в школу

16 июля 2020, 12:04
Сюжет
Происшествие
В Приморье пьяный водитель снёс забор и врезался в здание школы. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе 9-летний ребёнок.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в Спасском районе.

39-летний нетрезвый водитель за рулём автомобиля Suzuki Escudo потерял управление на дороге. В результате машина врезалась в металлический забор местной школы, однако преграда не остановила «Эскудо». Внедорожник продолжил движение и уткнулся в крыльцо образовательного учреждения. В результате происшествия водитель и пассажиры авто получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших оказался и 9-летний мальчик, который не был пристегнут ремнём безопасности: ребёнку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Значительные повреждения получило и крыльцо школы.

По данным ГИБДД, стаж вождения водителя составляет 16 лет, в текущем году он к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

Теперь мужчине грозит серьёзный штраф и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, водителю предстоит возместить ущерб, причиненный образовательному учреждению.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке злостный нарушитель ПДД врезался в полицейскую машину и отправил в больницу инспектора ДПС.

#Новости#Происшествие
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