«Под колпаком»: в Приморье поставят камеры для наблюдения за гражданами

Posted 16 июля 2020, 05:29
Published 16 июля 2020, 05:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Камеры появятся в крупных торговых центрах, магазинах, рынках, ярмарках, фитнес-клубах, стадионах, школах, садах и вузах, на остановках транспорта.
Камеры оборудованы системой распознавания лиц и могут определить личность человека.
В правительстве края рассказали, что системы наблюдения нужны, чтобы следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в местах скопления людей, для предотвращения вспышек заражения коронавирусом.
«Наблюдение за местами скопления людей уже ведется во всех крупных городах Приморья», - отметили в министерстве цифрового развития и связи Приморья.
Установка систем наблюдения уже началась. До конца месяца планируют установить все закупленные камеры в регионе.
Камеры будут реагировать на отсутствие маски и на большое количество людей в одном месте. Данные будут сразу передаваться в правоохранительные органы. После обработки, полиция привлечёт нарушителя к административной ответственности.
В Приморье продлён режим повышенной готовности. Гражданам необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
По последним данным, в Приморском крае зарегистрировано 5 305 случаев заражения COVID-19. За последние сутки в регионе заразились 69 человек.