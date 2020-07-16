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Posted 16 июля 2020, 05:29

Published 16 июля 2020, 05:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Под колпаком»: в Приморье поставят камеры для наблюдения за гражданами

«Под колпаком»: в Приморье поставят камеры для наблюдения за гражданами

16 июля 2020, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае установят видеокамеры для проверки соблюдения гражданами масочного режима и социальной дистанции. Системы установят в 60 общественных зонах.

Камеры появятся в крупных торговых центрах, магазинах, рынках, ярмарках, фитнес-клубах, стадионах, школах, садах и вузах, на остановках транспорта.

Камеры оборудованы системой распознавания лиц и могут определить личность человека.

В правительстве края рассказали, что системы наблюдения нужны, чтобы следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в местах скопления людей, для предотвращения вспышек заражения коронавирусом.

«Наблюдение за местами скопления людей уже ведется во всех крупных городах Приморья», - отметили в министерстве цифрового развития и связи Приморья.

Установка систем наблюдения уже началась. До конца месяца планируют установить все закупленные камеры в регионе.

Камеры будут реагировать на отсутствие маски и на большое количество людей в одном месте. Данные будут сразу передаваться в правоохранительные органы. После обработки, полиция привлечёт нарушителя к административной ответственности.

В Приморье продлён режим повышенной готовности. Гражданам необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным, в Приморском крае зарегистрировано 5 305 случаев заражения COVID-19. За последние сутки в регионе заразились 69 человек.

#Новости#Общество#COVID-19#Камеры видеонаблюдения#Видеофиксация#Видеонаблюдение
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