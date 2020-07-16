Выплаты на первенца получили около 1800 приморских семей

Posted 16 июля 2020, 08:07
Published 16 июля 2020, 08:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Единовременная выплата на первенца является одной из мер социальной поддержки семей в рамках национального проекта «Демография».
В дополнение к федеральной выплате правительство Приморского края выделяет деньги на поддержку молодых матерей: женщины в возрасте от 18 до 25 лет получают при рождении первенца 21 116 рублей из регионального бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Таких женщин в этом году в крае насчитывается уже 670, а общая сумма краевых выплат для них уже составила 14,8 миллиона рублей.
Если сложить федеральную и краевую выплаты, то семья получает ровно 50 тысяч рублей. Получить эти деньги могут все молодые семьи с первенцами, независимо от их собственных доходов. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство Российской Федерации.
Обратиться за выплатой необходимо не позднее шести месяцев после рождения ребенка. Оформить её можно с помощью Социального портала Приморского края, портала Госуслуги или обратившись в МФЦ.