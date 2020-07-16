Выплаты на первенца получили около 1800 приморских семей

В дополнение к федеральной выплате правительство Приморского края выделяет деньги на поддержку молодых матерей: женщины в возрасте от 18 до 25 лет получают при рождении первенца 21 116 рублей из регионального бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Таких женщин в этом году в крае насчитывается уже 670, а общая сумма краевых выплат для них уже составила 14,8 миллиона рублей.