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Posted 16 июля 2020, 08:07

Published 16 июля 2020, 08:07

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Выплаты на первенца получили около 1800 приморских семей

16 июля 2020, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Дети
Почти 1800 семей приморцев, у которых появился первый ребёнок, получили в этом году единовременные выплаты величиной в два прожиточных минимума, или по 28884 рубля. На это правительство страны направило в регион около 50 миллионов рублей.

Единовременная выплата на первенца является одной из мер социальной поддержки семей в рамках национального проекта «Демография».

В дополнение к федеральной выплате правительство Приморского края выделяет деньги на поддержку молодых матерей: женщины в возрасте от 18 до 25 лет получают при рождении первенца 21 116 рублей из регионального бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Таких женщин в этом году в крае насчитывается уже 670, а общая сумма краевых выплат для них уже составила 14,8 миллиона рублей.

Если сложить федеральную и краевую выплаты, то семья получает ровно 50 тысяч рублей. Получить эти деньги могут все молодые семьи с первенцами, независимо от их собственных доходов. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство Российской Федерации.

Обратиться за выплатой необходимо не позднее шести месяцев после рождения ребенка. Оформить её можно с помощью Социального портала Приморского края, портала Госуслуги или обратившись в МФЦ.

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