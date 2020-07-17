Более 110 бизнесменов подали заявки на конкурс стартапов в Приморье

Как сообщили в центре «Мой бизнес», 116 заявок прошли во второй этап конкурса. Организаторы рассказали, что наибольшее число заявок отмечено в направлении «цифровые и телекоммуникационные технологии» — там зарегистрировано 49 проектов. Еще 23 — в сфере «новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии». 12 бизнесменов подались в «Новые морские технологии».