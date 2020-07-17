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Posted 17 июля 2020, 03:59

Published 17 июля 2020, 03:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Более 110 бизнесменов подали заявки на конкурс стартапов в Приморье

Более 110 бизнесменов подали заявки на конкурс стартапов в Приморье

17 июля 2020, 03:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На конкурс «Приморский старт» подали заявки 116 инициативных бизнесменов края. Все они касаются сферы инновационных технологий.

Как сообщили в центре «Мой бизнес», 116 заявок прошли во второй этап конкурса. Организаторы рассказали, что наибольшее число заявок отмечено в направлении «цифровые и телекоммуникационные технологии» — там зарегистрировано 49 проектов. Еще 23 — в сфере «новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии». 12 бизнесменов подались в «Новые морские технологии».

Теперь участники конкурса, прошедшие во второй этап, должны будут до 14 августа собрать необходимый пакет документов на проекты. Далее в течение месяца — до 14 сентября эксперты проведут оценку проектов по ряду критериев.

Подчеркивается, что победители конкурса получат гранты до 2 миллионов рублей для развития указанных проектов.

Цель конкурса — поддержать бизнес и продукты, направленные на поддержку комфорта и безопасности людей.

Из интересных идей организаторы выделили технологию выведения молоди японского мохнаторукого краба, разработки в сфере регенеративной хирургии, проекты по искусственному интеллекту и другие.

Отметим, что о расширении спроса на инновационные проекты внутри страны говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января.

Стоит подчеркнуть, что данный конкурс проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства

#Новости#Экономика#Бизнес
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