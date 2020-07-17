Более 110 бизнесменов подали заявки на конкурс стартапов в Приморье

Posted 17 июля 2020, 03:59
Published 17 июля 2020, 03:59
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в центре «Мой бизнес», 116 заявок прошли во второй этап конкурса. Организаторы рассказали, что наибольшее число заявок отмечено в направлении «цифровые и телекоммуникационные технологии» — там зарегистрировано 49 проектов. Еще 23 — в сфере «новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии». 12 бизнесменов подались в «Новые морские технологии».
Теперь участники конкурса, прошедшие во второй этап, должны будут до 14 августа собрать необходимый пакет документов на проекты. Далее в течение месяца — до 14 сентября эксперты проведут оценку проектов по ряду критериев.
Подчеркивается, что победители конкурса получат гранты до 2 миллионов рублей для развития указанных проектов.
Цель конкурса — поддержать бизнес и продукты, направленные на поддержку комфорта и безопасности людей.
Из интересных идей организаторы выделили технологию выведения молоди японского мохнаторукого краба, разработки в сфере регенеративной хирургии, проекты по искусственному интеллекту и другие.
Отметим, что о расширении спроса на инновационные проекты внутри страны говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января.
Стоит подчеркнуть, что данный конкурс проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства