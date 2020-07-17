В Карачаево-Черкессии бизнесмены жалуются на розыгрыш госконтрактов

Posted 17 июля 2020, 06:56
Published 17 июля 2020, 06:56
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Согласно информации опубликованной изданием NewsTracker, особенно большое количество жалоб поступило на Минздрав республики и местную психиатрическую больницу. Вместе они провели сотню закупок, на которые жаловались участники.
Замечания были обнаружены и у республиканского МВД, которое заказывало корм для собак. Общая стоимость контракта составила 1,7 миллиона рублей. И вызвала немало вопросов со стороны участников, которые подали 3 жалобы.
Свою лепту внесли и налоговики. Они заказали для своего офиса систему климат-контроля на сумму более 3,6 миллиона рублей. Закупка вызвала недоумение некоторых поставщиков. Один из участников аукциона подал жалобу. Она была рассмотрена соответствующим органом, но впоследствии отклонена.
В целом, журналисты обнаружили большое количество несостыковок и жалоб от участников рынка, которые хотят честно и открыто конкурировать не прибегая к договорённостям и махинациям.