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Posted 17 июля 2020, 06:56

Published 17 июля 2020, 06:56

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Карачаево-Черкессии бизнесмены жалуются на розыгрыш госконтрактов

В Карачаево-Черкессии бизнесмены жалуются на розыгрыш госконтрактов

17 июля 2020, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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НИ
Журналисты издания NewsTracker обнаружили 57 прошлогодних госконтрактов, на аукционы которых жаловались участники. Самое большое количество жалоб нашлось в системе здравоохранения.

Согласно информации опубликованной изданием NewsTracker, особенно большое количество жалоб поступило на Минздрав республики и местную психиатрическую больницу. Вместе они провели сотню закупок, на которые жаловались участники.

Замечания были обнаружены и у республиканского МВД, которое заказывало корм для собак. Общая стоимость контракта составила 1,7 миллиона рублей. И вызвала немало вопросов со стороны участников, которые подали 3 жалобы.

Свою лепту внесли и налоговики. Они заказали для своего офиса систему климат-контроля на сумму более 3,6 миллиона рублей. Закупка вызвала недоумение некоторых поставщиков. Один из участников аукциона подал жалобу. Она была рассмотрена соответствующим органом, но впоследствии отклонена.

В целом, журналисты обнаружили большое количество несостыковок и жалоб от участников рынка, которые хотят честно и открыто конкурировать не прибегая к договорённостям и махинациям.

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#Новости#Общество#НИ
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