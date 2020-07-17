В Карачаево-Черкессии бизнесмены жалуются на розыгрыш госконтрактов

Свою лепту внесли и налоговики. Они заказали для своего офиса систему климат-контроля на сумму более 3,6 миллиона рублей. Закупка вызвала недоумение некоторых поставщиков. Один из участников аукциона подал жалобу. Она была рассмотрена соответствующим органом, но впоследствии отклонена.