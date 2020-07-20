Дальневосточные чиновники не платят по счетам

Posted 20 июля 2020, 06:49
Published 20 июля 2020, 06:49
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
Дальневосточные чиновники как никто другой близки к народу, часть которого, как известно, находится за чертой бедности. Скорее всего некоторые из них именно по этой причине не оплачивают «коммуналку», которая в последствии «списывается» приставами.
Удивительно, но приставы не могут найти должников, работающих на публичных должностях. К примеру долги начальника Управления муниципальной жилищной инспекции Бурятии Алёны Азаревич списаны по статье, согласно которой приставы не смогли обнаружить чиновницу или её имущество. Согласно информации, содержащейся в базе судебных приставов, женщина задолжала государству за газ, тепло и электроэнергию и другие коммунальные платежи. Другой бурятский чиновник — Заместитель председателя правительства республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников тоже оказался в числе должников. У него обнаружилось несколько неоплаченных долгов. При этом чиновник работает в Бурятии, но долги накопил в Москве.
Примерно тоже самое творится с долгами приморских чиновников. В некоторых административно-территориальных управлениях Дальнего Востока специалисты не оплачивают задолженности за коммунальные услуги, тепло и электроэнергию.
Своеобразный рекорд по задолженностям поставила заместитель начальника административно-территориального управления Фрунзенского района Светлана Вильгерман. Она накопила более семидесяти тысяч рублей долга за коммунальные услуги и четыре миллиона рублей долга за невыплаченный кредит. Исполнительное производство по делу о четырёх миллионах тянется с 2014 года.
Неизвестно почему чиновники, задействованные в управлении вверенными им территориями — городами, районами, а иногда и регионами так себя ведут. Возможно это чувство безнаказанности, ведь невозможно поверить в то, что у заместителя председателя регионального правительства нет денег на то чтобы погасить долг.