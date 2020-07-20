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Posted 20 июля 2020, 06:49

Published 20 июля 2020, 06:49

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

Дальневосточные чиновники не платят по счетам

Дальневосточные чиновники не платят по счетам

20 июля 2020, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Среди должников Дальнего Востока, которые стоят на заметке у судебных приставов, есть не только нищие и обездоленные, но и вполне себе состоявшиеся чиновники на огромных сверкающих джипах. Кто из них не платит по счетам в материале «Восток-Медиа».

Дальневосточные чиновники как никто другой близки к народу, часть которого, как известно, находится за чертой бедности. Скорее всего некоторые из них именно по этой причине не оплачивают «коммуналку», которая в последствии «списывается» приставами.

Удивительно, но приставы не могут найти должников, работающих на публичных должностях. К примеру долги начальника Управления муниципальной жилищной инспекции Бурятии Алёны Азаревич списаны по статье, согласно которой приставы не смогли обнаружить чиновницу или её имущество. Согласно информации, содержащейся в базе судебных приставов, женщина задолжала государству за газ, тепло и электроэнергию и другие коммунальные платежи. Другой бурятский чиновник — Заместитель председателя правительства республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников тоже оказался в числе должников. У него обнаружилось несколько неоплаченных долгов. При этом чиновник работает в Бурятии, но долги накопил в Москве.

Примерно тоже самое творится с долгами приморских чиновников. В некоторых административно-территориальных управлениях Дальнего Востока специалисты не оплачивают задолженности за коммунальные услуги, тепло и электроэнергию.

Своеобразный рекорд по задолженностям поставила заместитель начальника административно-территориального управления Фрунзенского района Светлана Вильгерман. Она накопила более семидесяти тысяч рублей долга за коммунальные услуги и четыре миллиона рублей долга за невыплаченный кредит. Исполнительное производство по делу о четырёх миллионах тянется с 2014 года.

Неизвестно почему чиновники, задействованные в управлении вверенными им территориями — городами, районами, а иногда и регионами так себя ведут. Возможно это чувство безнаказанности, ведь невозможно поверить в то, что у заместителя председателя регионального правительства нет денег на то чтобы погасить долг.

#Новости#Власть
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