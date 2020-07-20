Дальневосточные чиновники не платят по счетам

Удивительно, но приставы не могут найти должников, работающих на публичных должностях. К примеру долги начальника Управления муниципальной жилищной инспекции Бурятии Алёны Азаревич списаны по статье, согласно которой приставы не смогли обнаружить чиновницу или её имущество. Согласно информации, содержащейся в базе судебных приставов, женщина задолжала государству за газ, тепло и электроэнергию и другие коммунальные платежи. Другой бурятский чиновник — Заместитель председателя правительства республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников тоже оказался в числе должников. У него обнаружилось несколько неоплаченных долгов. При этом чиновник работает в Бурятии, но долги накопил в Москве.