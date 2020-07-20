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Posted 20 июля 2020, 04:19

Published 20 июля 2020, 04:19

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

На митингах в Хабаровске появились первые пострадавшие

На митингах в Хабаровске появились первые пострадавшие

20 июля 2020, 04:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Арест
Во время митингов в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к протестующим несколько раз приезжала «скорая помощь». Одному из участников акции потребовалась госпитализация, сообщает правительство Хабаровского края.

У пострадавших диагностировали тепловой удар, повышенное артериальное давление. Один человек госпитализирован.

Как сообщило правительство региона, на площади имени Ленина в Хабаровске во время последней акции присутствовало 9 тысяч человек. За безопасностью протестующих следили медики. Когда протестующие покидали площадь — пространство дезинфицировали.

Полицейские сопровождали колонны людей во время движения и раздавали гражданам маски.

Митинги не согласованы с властями и продолжаются уже больше недели.

Напомним, акции начались после ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала. Его обвиняют в организации и покушении на убийство.

Сергей Фургал стал губернатором в 2018 году от партии ЛДПР. 9 июля Фургала задержали и доставили в Москву. 10 июля Басманным судом Москвы был вынесен арест.

По версии следствия, Фургал причастен к организации нескольких убийств и покушении на убийство. Событиям, в которым обвиняют главу региона, больше 15 лет, но правоохранительные органы отмечают что всё это время велось расследование. В следственном комитете России заявили, что у следствия «есть неопровержимые доказательства» причастности губернатора к преступлениям.

В рамках уголовного дела задержаны два депутата краевой думы — Кузнецов С. А. и Козлов Д. В. Их подозревают в мошенничестве.

Напомним, что в условиях распространения коронавируса, следует воздерживаться от массовых скоплений людей, а общественные места нужно посещать в масках, соблюдая социальную дистанцию.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Арест#Отставки губернаторов#Власть#Митинг#Акции
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