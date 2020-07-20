На митингах в Хабаровске появились первые пострадавшие

Posted 20 июля 2020, 04:19
Published 20 июля 2020, 04:19
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
У пострадавших диагностировали тепловой удар, повышенное артериальное давление. Один человек госпитализирован.
Как сообщило правительство региона, на площади имени Ленина в Хабаровске во время последней акции присутствовало 9 тысяч человек. За безопасностью протестующих следили медики. Когда протестующие покидали площадь — пространство дезинфицировали.
Полицейские сопровождали колонны людей во время движения и раздавали гражданам маски.
Митинги не согласованы с властями и продолжаются уже больше недели.
Напомним, акции начались после ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала. Его обвиняют в организации и покушении на убийство.
Сергей Фургал стал губернатором в 2018 году от партии ЛДПР. 9 июля Фургала задержали и доставили в Москву. 10 июля Басманным судом Москвы был вынесен арест.
По версии следствия, Фургал причастен к организации нескольких убийств и покушении на убийство. Событиям, в которым обвиняют главу региона, больше 15 лет, но правоохранительные органы отмечают что всё это время велось расследование. В следственном комитете России заявили, что у следствия «есть неопровержимые доказательства» причастности губернатора к преступлениям.
В рамках уголовного дела задержаны два депутата краевой думы — Кузнецов С. А. и Козлов Д. В. Их подозревают в мошенничестве.
Напомним, что в условиях распространения коронавируса, следует воздерживаться от массовых скоплений людей, а общественные места нужно посещать в масках, соблюдая социальную дистанцию.