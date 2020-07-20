На митингах в Хабаровске появились первые пострадавшие

По версии следствия, Фургал причастен к организации нескольких убийств и покушении на убийство. Событиям, в которым обвиняют главу региона, больше 15 лет, но правоохранительные органы отмечают что всё это время велось расследование. В следственном комитете России заявили, что у следствия «есть неопровержимые доказательства» причастности губернатора к преступлениям.