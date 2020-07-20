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Posted 20 июля 2020, 09:25

Published 20 июля 2020, 09:25

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Названа причина необычного поведения рыси, которая вышла к людям в Приморье

20 июля 2020, 09:25
Рысь, которая вышла к людям недалеко от села Липовцы в Приморском крае, отловлена и доставлена в центр спасения животных «Тигр».

Как сообщается на официальной странице центра в социальной сети Instagram, пойманный зверь оказался в состоянии крайнего истощения.

Специалисты осмотрели рысь и быстро обнаружили причину необычного поведения большой кошки – застывший битум на передней лапе.

«Видимо, кошка прошлась по дороге, где проводились ремонтные работы и угодила в гудрон», - предположили сотрудники центра «Тигр».

По всей вероятности, из-за застывшего битума рысь не могла выпускать когти, и, соответственно, охотиться. К счастью, больше никаких повреждений у неё обнаружено не было.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 17 июля в социальных сетях появилась информация о рыси, которая бродила неподалёку от автобусной остановки у села Липовцы. Грозная хищница не только позволила себя неоднократно сфотографировать, но и без страха ступила на проезжую часть. Многие жители края пришли к выводу, что таким образом животное просит о помощи, и, по всей видимости, оказались правы. О случившемся местные жители сообщили в департамент охотнадзора Приморского края, специалисты которого приняли решение изъять рысь из дикой природы.

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