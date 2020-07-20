Названа причина необычного поведения рыси, которая вышла к людям в Приморье

Posted 20 июля 2020, 09:25
Published 20 июля 2020, 09:25
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как сообщается на официальной странице центра в социальной сети Instagram, пойманный зверь оказался в состоянии крайнего истощения.
Специалисты осмотрели рысь и быстро обнаружили причину необычного поведения большой кошки – застывший битум на передней лапе.
«Видимо, кошка прошлась по дороге, где проводились ремонтные работы и угодила в гудрон», - предположили сотрудники центра «Тигр».
По всей вероятности, из-за застывшего битума рысь не могла выпускать когти, и, соответственно, охотиться. К счастью, больше никаких повреждений у неё обнаружено не было.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 17 июля в социальных сетях появилась информация о рыси, которая бродила неподалёку от автобусной остановки у села Липовцы. Грозная хищница не только позволила себя неоднократно сфотографировать, но и без страха ступила на проезжую часть. Многие жители края пришли к выводу, что таким образом животное просит о помощи, и, по всей видимости, оказались правы. О случившемся местные жители сообщили в департамент охотнадзора Приморского края, специалисты которого приняли решение изъять рысь из дикой природы.