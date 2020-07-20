Названа причина необычного поведения рыси, которая вышла к людям в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 17 июля в социальных сетях появилась информация о рыси, которая бродила неподалёку от автобусной остановки у села Липовцы. Грозная хищница не только позволила себя неоднократно сфотографировать, но и без страха ступила на проезжую часть. Многие жители края пришли к выводу, что таким образом животное просит о помощи, и, по всей видимости, оказались правы. О случившемся местные жители сообщили в департамент охотнадзора Приморского края, специалисты которого приняли решение изъять рысь из дикой природы.