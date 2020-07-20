Почем самозанятые для Приморья?

Posted 20 июля 2020, 06:41
Published 20 июля 2020, 06:41
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
На этом фоне почти 900 зарегистрировавшихся в системе «Мой налог» — это практически успех. В чем секрет стремления самозанятых выйти из тени, разбиралось «Восток-Медиа»
Опыт прошлого
Если в советские времена эпитет «самозанятый» для многих был синонимом «легкотрудника» и человека, не обременяющего себя работой и стремящегося скрыть свои доходы от государства (что крайне осуждалось обществом), то уже в 90-е именно предприимчивость работающих на себя позволила людям выжить. В Приморье даже сложилась некая субкультура челночников, среди которых было огромное количество оставшихся, в прямом смысле слова, без денег инженеров, учителей, строителей. То есть тех, чьи навыки и знания были не востребованы в условиях рыночной экономики. Перестраиваться пришлось на ходу. И с начала 90-х большая часть жителей края челоночила и работала «помогайками». В такой ситуации никто даже думать не хотел делиться своими кровно заработанными с государством, а умение уйти от налоговой почиталось за доблесть. Но с началом нулевых «дикий бизнес» начал обретать цивилизованные черты. Многие бывшие «челноки» вернулись в офисы, а те, кто остался, предпочли зарабатывать легальным путем.
Впрочем, очередной кризис (2008 года) вновь поставил людей перед необходимостью искать себе заработок вне официальных структур. Тогда во Владивостоке, как грибы после дождя, начали появляться частные детские сады, открываться мини-пекарни, заработали частные косметические салоны. Объединяло всех одно: работа в теневой части экономики. Как говорили сами предприниматели, их доход не столь велик, чтобы платить с него налоги.
«У меня ребенку просто не было места в детсаду и я вынуждена была остаться дома не три года, а существенно больше. В какой-то момент я решила брать еще детей, чтобы обеспечить себе хоть какой-то доход. Так появился как бы частный детсад. Но я долго не регистрировала его, так как зарабатывала не так много, чтобы платить еще с этих крох налоги», — вспоминает владелица частного детсада Галина Маркель.
Всем выйти из сумрака
Первую попытку вывести самозанятых на «чистую воду» государство предприняло в 2016 году. Тогда появились поправки в Налоговый кодекс РФ и закон от 30.11.2016 № 401. Эти документы утвердили нулевую ставку налога и освобождение от социальных платежей. Правда, при условии: необходимо было пройти регистрацию в районных налоговых инспекциях. Закон предусматривал одну тонкость: право на бонусы могли получить только те, кто оказывали услуги и производили товары самостоятельно. То есть, без привлечения третьи лиц. Щедростью государства воспользовались 4,6 тысячи человек в России. В Приморье же цифра легализовавшихся оказалась существенно ниже: всего 79 граждан.
Следующий этап привлечь самозанятых в легальное русло государство предприняло в 2019 году. Пилотный проект по налогообложению запустили в четырех субъектах. Только за один год легализовали своё дело 456 тысяч человек, а бюджет страны пополнили более 1 млрд рублей налога.
С начала 2020 года к проекту присоединились еще 19 регионов. А уже весной президент страны как одну из мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса предложил распространить специальный налоговой режим на всю страну.
И с 1 июля 2020 года самозанятые края смогли воспользоваться предусмотренными бонусами и льготами. Правом выйти из тени обладают те, кто оказывают услуги жителям края.
«Чтобы зарегистрироваться как самозанятому, надо выполнить несколько условий. Быть физическим лицом или ИП, не иметь наёмных сотрудников, а годовой доход не должен превышать превышает 2,4 миллиона рублей. В первую очередь это таксисты, грузоперевозчики, репетиторы, экскурсоводы, парикмахеры, домашние кондитеры, мастера ногтевого сервиса, косметологи, работающие на дому или в маленьких кабинетах», — говорит директор Центра поддержки предпринимательства, подразделения центра «Мой бизнес» Виктория Петрова
Что предложите?
За первые шесть дней о своем желании работать легально заявили 892 жителя края. Теперь те, кто предлагают свои услуги физическим лицам будут платить 4% от своего дохода, а те, кто сотрудничают с ИП, — 6%. Дополнительным бонусом регистрации является и то, что не нужна отчетность (она формируется автоматически), можно совмещать основную работу и неофициальную подработку, не нужны взносы в Пенсионный фонд. Правда, платить в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования придется. С тех самых 4-6%. Впрочем, есть и ограничения под размеру дохода: не выше 2,4 миллиона рублей в год и 200 тысяч в месяц. Если тот порог превышен, то придется платить по полной — 13%.
В Приморье (равно как и по всей России), самозанятые не могут заниматься:
— продажа подакцизных товаров (алкоголь, бензин и пр.) и товаров, подлежащих обязательной маркировке;
— перепродажа любых товаров, кроме товаров собственного производства;
— муниципальная либо государственная служба (кроме сдачи жилья в аренду);
— добыча и реализация полезных ископаемых;
— услуги по доставке (кроме случаев наличия ККТ и выдачи клиенту чека продавца);
— работа на основании агентских договоров либо договоров комиссии, поручения.
Все ли гладко?
Закон о самозанятых, кажется, таит одни плюсы и практически все самозанятые должны стремиться легализовать свою деятельность. Однако не все уверены в радужности предложения. Те, кто привык работать в тени, вряд ли будет готов легализовать свои услуги. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто оказывает косметологические услуги на дому.
«Огромное количество мастеров ногтевого сервиса, бровистов, тех, кто наращивает ресницы и так далее — эти люди привыкли полностью распоряжаться своим временем и деньгами. Мало кто готов выделять еще средства на выплату налогов. И вот этот сектор, скажем так, нелегальных услуг, вряд ли окажется готов легализоваться. Второе, сомнение вызывает востребованность режима при налоге в 6% (работа с юридическими лицами и ИП). Для индивидуального предпринимателя на УСН это — стандартный налог с дохода, подлежащий уплате. А если ещё учесть запрет на некоторые виды деятельности для самозанятости, необходимость применения онлайн-касс в некоторых случаях, невозможность нанять сотрудников, то самозанятость выглядит совсем непривлекательной. Сомневаюсь, что закрывающиеся в кризис предприятия выберут этот режим», — говорит экономист Александр Киктенко.
Еще одна проблема в том, что заботиться о пенсиях самозанятым придется самостоятельно. А если учесть, что доход этого сегмента предпринимателей нерегулярен и сложно планируем, то сложно представить, насколько регулярными будут выплаты в Пенсионный фонд и насколько защищенной окажется пенсия людей. Пока, отмечают экономисты, нет гарантии, что в дальнейшем государству не придется разрабатывать некие пенсионные гарантии для тех, кто выбрал режим самозанятости.