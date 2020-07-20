Почем самозанятые для Приморья?

Если в советские времена эпитет «самозанятый» для многих был синонимом «легкотрудника» и человека, не обременяющего себя работой и стремящегося скрыть свои доходы от государства (что крайне осуждалось обществом), то уже в 90-е именно предприимчивость работающих на себя позволила людям выжить. В Приморье даже сложилась некая субкультура челночников, среди которых было огромное количество оставшихся, в прямом смысле слова, без денег инженеров, учителей, строителей. То есть тех, чьи навыки и знания были не востребованы в условиях рыночной экономики. Перестраиваться пришлось на ходу. И с начала 90-х большая часть жителей края челоночила и работала «помогайками». В такой ситуации никто даже думать не хотел делиться своими кровно заработанными с государством, а умение уйти от налоговой почиталось за доблесть. Но с началом нулевых «дикий бизнес» начал обретать цивилизованные черты. Многие бывшие «челноки» вернулись в офисы, а те, кто остался, предпочли зарабатывать легальным путем.