Популярная база отдыха выгорела дотла в курортном Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на стройке в поселке Зима Южная Надеждинского района Приморья. Позже владелец сети DNS в Приморье, которому принадлежит упомянутая стройка, рассказал, что серьёзного ущерба имуществу не было — загорелись лишь стройматериалы, лежащие на крыше дома. Само пламя достаточно быстро потушили.