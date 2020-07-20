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Posted 20 июля 2020, 00:12

Published 20 июля 2020, 00:12

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Популярная база отдыха выгорела дотла в курортном Приморье

Популярная база отдыха выгорела дотла в курортном Приморье

20 июля 2020, 00:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пожар
В бухте Витязь в Хасанском районе Приморья произошел серьёзный пожар — сгорела одна из баз отдыха. Возгорание произошло 19 июля на базе отдыха «Нептун».

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, пожарные прибыли на место возгорания оперативно — однако огонь оказался быстрее. Деревянное строение в считанные секунды охватило пламя.

В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. Причины пожара пока устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на стройке в поселке Зима Южная Надеждинского района Приморья. Позже владелец сети DNS в Приморье, которому принадлежит упомянутая стройка, рассказал, что серьёзного ущерба имуществу не было — загорелись лишь стройматериалы, лежащие на крыше дома. Само пламя достаточно быстро потушили.

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#Новости#Пожар
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