Популярная база отдыха выгорела дотла в курортном Приморье

Posted 20 июля 2020, 00:12
Published 20 июля 2020, 00:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, пожарные прибыли на место возгорания оперативно — однако огонь оказался быстрее. Деревянное строение в считанные секунды охватило пламя.
В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. Причины пожара пока устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на стройке в поселке Зима Южная Надеждинского района Приморья. Позже владелец сети DNS в Приморье, которому принадлежит упомянутая стройка, рассказал, что серьёзного ущерба имуществу не было — загорелись лишь стройматериалы, лежащие на крыше дома. Само пламя достаточно быстро потушили.