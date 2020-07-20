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Posted 20 июля 2020, 10:36

Published 20 июля 2020, 10:36

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Уссурийске заканчивают подготовку «Патриота» к чемпионату по спидвею

В Уссурийске заканчивают подготовку «Патриота» к чемпионату по спидвею

20 июля 2020, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
В 2020 году в связи с реконструкцией на стадионе «Авангард» во Владивостоке сменили главную арену проведения чемпионата страны по спидвею на уссурийский стадион «Патриот».

Его посетил министр культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов для того, чтобы проверить подготовку стадиона «Патриот» к проведению чемпионата страны по спидвею.

По словам Кузнецова, большая часть работ уже выполнены, были установлены надувные защитные борта, заменены 7500 тысяч пластиковых зрительских сидений и подготовлен технопарк.

На стадионе установили новое освящение и звуковое оборудование для соответствия требованию федерации мотоциклетного спорта России, а для комфорта зрителей установили дополнительные мощные прожекторы.

Владимир Селезнев, руководитель федерации мотоциклетного спорта в Приморском крае считает, что «Патриот» принесет команде «Восток» удачу, так как на нем приморские спидвеисты становились чемпионами СССР в 1990 году и занимали призовые места в период с 1996 по 1998.

Также, Селезнев очень рад тому, что в Уссурийске появился еще один центр развития мотоспорта, он надеется, что благодаря этому будет возрождена команда мастеров по ледовому спидвею

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#Новости#Спорт#Спидвей
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