В Уссурийске заканчивают подготовку «Патриота» к чемпионату по спидвею

Posted 20 июля 2020, 10:36
Published 20 июля 2020, 10:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Его посетил министр культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов для того, чтобы проверить подготовку стадиона «Патриот» к проведению чемпионата страны по спидвею.
По словам Кузнецова, большая часть работ уже выполнены, были установлены надувные защитные борта, заменены 7500 тысяч пластиковых зрительских сидений и подготовлен технопарк.
На стадионе установили новое освящение и звуковое оборудование для соответствия требованию федерации мотоциклетного спорта России, а для комфорта зрителей установили дополнительные мощные прожекторы.
Владимир Селезнев, руководитель федерации мотоциклетного спорта в Приморском крае считает, что «Патриот» принесет команде «Восток» удачу, так как на нем приморские спидвеисты становились чемпионами СССР в 1990 году и занимали призовые места в период с 1996 по 1998.
Также, Селезнев очень рад тому, что в Уссурийске появился еще один центр развития мотоспорта, он надеется, что благодаря этому будет возрождена команда мастеров по ледовому спидвею