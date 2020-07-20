В Уссурийске заканчивают подготовку «Патриота» к чемпионату по спидвею

Владимир Селезнев, руководитель федерации мотоциклетного спорта в Приморском крае считает, что «Патриот» принесет команде «Восток» удачу, так как на нем приморские спидвеисты становились чемпионами СССР в 1990 году и занимали призовые места в период с 1996 по 1998.