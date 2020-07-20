Задержанный во Владивостоке ангарский маньяк признался в новых убийствах

Posted 20 июля 2020, 07:38
Published 20 июля 2020, 07:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По одному делу Попкову предъявлено обвинение, по второму проводятся следственные действия. Теперь специалистам необходимо доказать вину подозреваемого, ведь с момента убийств прошло много времени.
«На одних показаниях дело в суд не отправишь, нужна „объективка“, которая на 100 % подтвердит его причастность. Поэтому нужно будет работать большой период времени по этим преступлениям. Доказать его причастность 100-процентным образом будет не просто, так как прошло больше 20 лет. У нас уже были преступления 1992-93 годов. Мы проводили комиссионные, ситуационные экспертизы, чтобы еще раз подтвердить, что смерть этого человека наступила именно от его действий», — сообщил следователь по особо важным делам в Иркутской области, Евгений Карчевский, расследовавший дело маньяка.
Своё признание Попков объяснил тем, что хочет в «отпуск» после 10 месяцев, проведенных в Торбеевском централе. По словам маньяка, ему есть, что рассказать.
Ангарский маньяк совершал преступления с 1992 по 2010 годы. Мужчина действовал на территории Иркутской области, в регионах Дальнего Востока.
За 20 лет Попков совершил 84 убийства: маньяк под видом полицейского охотился на женщин, предлагая их подвезти. СМИ назвали душегуба самым кровавым маньяком в истории России.
Поймали маньяка в 2012 году во Владивостоке. Попков приговорён к двум пожизненным срокам.