Задержанный во Владивостоке ангарский маньяк признался в новых убийствах

«На одних показаниях дело в суд не отправишь, нужна „объективка“, которая на 100 % подтвердит его причастность. Поэтому нужно будет работать большой период времени по этим преступлениям. Доказать его причастность 100-процентным образом будет не просто, так как прошло больше 20 лет. У нас уже были преступления 1992-93 годов. Мы проводили комиссионные, ситуационные экспертизы, чтобы еще раз подтвердить, что смерть этого человека наступила именно от его действий», — сообщил следователь по особо важным делам в Иркутской области, Евгений Карчевский, расследовавший дело маньяка.