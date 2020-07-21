Безумный ветер, затем — жара: печальные последствия циклона в Приморье

Во Владивостоке дожди и резкий ветер пришли с самого утра. Выпало около 15 мм осадков, местами порывы ветра достигали 27 м/с. Кроме того, в дальневосточной столице во время разгула стихии упало почти два десятка деревьев, в некоторых районах оборвало провода.