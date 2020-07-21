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Posted 21 июля 2020, 05:49

Published 21 июля 2020, 05:49

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Безумный ветер, затем — жара: печальные последствия циклона в Приморье

21 июля 2020, 05:49
Сюжет
Погода
20 июля Приморье приняло на себя довольно серьезный удар стихии. Дожди прошли на большей части края. Сейчас синоптическая ситуация ощутимо нормализовалась.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», самые интенсивные осадки выпали в селе Барабаш Хасанского района. Самый сильный ветер, в свою очередь, пришёл во Владивосток — в приморской столице его порывы достигали местами 22-27 м/с.

При этом на всей территории региона фиксировалось похолодание — в отдельных районах температура не поднялась выше +23 градусов. Однако, на большей территории края было достаточно тепло.

Во Владивостоке дожди и резкий ветер пришли с самого утра. Выпало около 15 мм осадков, местами порывы ветра достигали 27 м/с. Кроме того, в дальневосточной столице во время разгула стихии упало почти два десятка деревьев, в некоторых районах оборвало провода.

Однако, уже 21 июля, во вторник, погода в краевом центре резко изменилась. Пришла жара — сегодня в городе 27-30 градусов тепла, теплый северо-западный ветер. Осадков не ожидается. Аналогичная погода ожидается и в среду, 22 июля.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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