Безумный ветер, затем — жара: печальные последствия циклона в Приморье

Posted 21 июля 2020, 05:49
Published 21 июля 2020, 05:49
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как рассказали синоптики «Примпогоды», самые интенсивные осадки выпали в селе Барабаш Хасанского района. Самый сильный ветер, в свою очередь, пришёл во Владивосток — в приморской столице его порывы достигали местами 22-27 м/с.
При этом на всей территории региона фиксировалось похолодание — в отдельных районах температура не поднялась выше +23 градусов. Однако, на большей территории края было достаточно тепло.
Во Владивостоке дожди и резкий ветер пришли с самого утра. Выпало около 15 мм осадков, местами порывы ветра достигали 27 м/с. Кроме того, в дальневосточной столице во время разгула стихии упало почти два десятка деревьев, в некоторых районах оборвало провода.
Однако, уже 21 июля, во вторник, погода в краевом центре резко изменилась. Пришла жара — сегодня в городе 27-30 градусов тепла, теплый северо-западный ветер. Осадков не ожидается. Аналогичная погода ожидается и в среду, 22 июля.