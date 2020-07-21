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Posted 21 июля 2020, 13:57

Published 21 июля 2020, 13:57

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

младенец

Картина дня в Приморье: жара, плачущий Рома и 10 млн за тройню

21 июля 2020, 13:57
Фото: Медиахолдинг1Mi. младенец
Самые интересные события вторника – в обзоре «Восток-Медиа»

Сертификат на 10 млн

Сертификат на улучшение условий проживания на 10,3 миллиона рублей получила от губернатора края Олега Кожемяко семья Козловых из Хасанского района Приморья. На днях у молодой мамы родилась тройня. Новорожденных назвали Мирон, Харитон и Матвей. Также у малышей есть старшие брат Егор и сестра Софья. Как отметил глава региона, это большой труд — выносить таких богатырей. Помимо 10 млн рублей, семье положен и региональный материнский капитал. Также вскоре Козловых ждут другие меры соцподдержки для многодетных семей. По словам молодой матери, на выделенные деньги семья купит дом в Славянке.

Плачущий Рома

Обессиленного детёныша выдры спасли рыбаки в районе реки Седанка во Владивостоке. Проходя мимо воды, они увидели необычного зверька, которые сидел на камне. Вначале мужчины приняли решение не вмешиваться в природу и не забирать малыша. Люди надеялись, что неподалёку находится его мама. Однако на обратном пути, спустя пять часов, они увидели, что малыш по-прежнему сидит на камне, плачет и зовёт свою маму. Сейчас малыша выхаживают сотрудники зоопарка на Садгороде. Маленького детёныша выдры назвали Ромой.

Жара в городе

После разгула стихии, накрывшей Владивосток в минувший понедельник, в дальневосточную столицу пришла настоящая летняя жара. 21 июля, во вторник, погода в краевом центре резко изменилась. Столбики термометров достигли 27-30 градусов тепла, подул теплый северо-западный ветер. Аналогичная погода ожидается в городе и в среду, 22 июля.

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#Новости#Общество
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