Картина дня в Приморье: жара, плачущий Рома и 10 млн за тройню

Обессиленного детёныша выдры спасли рыбаки в районе реки Седанка во Владивостоке. Проходя мимо воды, они увидели необычного зверька, которые сидел на камне. Вначале мужчины приняли решение не вмешиваться в природу и не забирать малыша. Люди надеялись, что неподалёку находится его мама. Однако на обратном пути, спустя пять часов, они увидели, что малыш по-прежнему сидит на камне, плачет и зовёт свою маму. Сейчас малыша выхаживают сотрудники зоопарка на Садгороде. Маленького детёныша выдры назвали Ромой.