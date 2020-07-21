Приготовил и съел: приморец пойдет под суд за зверское убийство собаки

Posted 21 июля 2020, 07:52
Published 21 июля 2020, 07:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в краевой прокуратуре, в июне текущего года пьяный фигурант решил раздобыть мяса, якобы «на праздник». Он увидел овчарку, которая находилась на участке у соседей, похитил её и запер у себя в сарае. После чего убил животное ножом и топором, приготовил и съел.
Прокуратура утвердила обвинение по данному факту. Теперь уголовное дело рассмотрит Артёмовский городской суд. Согласно статье, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уголовное дело по факту убийства собаки возбудили в начале июня. С заявлением в полицию обратилась хозяйка питомца, которая нашла останки в сарае соседа. Мужчина сам сознался в убийстве животного.