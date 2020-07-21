Приготовил и съел: приморец пойдет под суд за зверское убийство собаки

Как рассказали в краевой прокуратуре, в июне текущего года пьяный фигурант решил раздобыть мяса, якобы «на праздник». Он увидел овчарку, которая находилась на участке у соседей, похитил её и запер у себя в сарае. После чего убил животное ножом и топором, приготовил и съел.