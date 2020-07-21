vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2020, 07:58

Published 21 июля 2020, 07:58

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Приморским колясочникам вдвое увеличили компенсацию на оборудование жилья подъёмником

21 июля 2020, 07:58
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Инвалиды
Семьи инвалидов-колясочников в Приморье могут рассчитывать на компенсацию в размере 400 тысяч при покупке и установке подъёмника в своём доме. Ранее эта сумма была вдвое меньше.

Теперь в постановление об адаптации жилья к потребностям приморцев с ограниченными возможностями внесены изменения. Выплата выросла, а процедура её оформления упростилась. Подавая заявление через Социальный портал Приморского края, не нужно предоставлять подлинники или копии документов. Срок ожидания выплаты сократился до месяца вместо прежних трёх.

Специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края сообщили, что семья инвалида имеет право компенсировать не только приобретение и доставку стационарного подъёмника, но и его установку, тоже весьма затратную операцию. Если инвалид может обходиться компактными лестницеходами, то выплату можно направить на их покупку. Также предусмотрена компенсация в размере 30 тысяч рублей на приобретение и доставку съёмного пандуса для подъезда. Всё это оплачивается из краевого бюджета в соответствии с государственной программой Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая призвала семьи, где проживают инвалиды, воспользоваться помощью краевого бюджета и снизить расходы на обеспечение доступности жилья. На эти цели в бюджете заложено 39 миллионов рублей. Впервые возможность компенсировать расходы на обустройство жилья для комфортного проживания граждан с инвалидностью в Приморье появилась в октябре 2019 года. В соцподдержке примут заявления о компенсациях расходов до 50 тысяч рублей на установку доводчиков, расширение дверных проёмов. Для инвалидов с нарушением слуха предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона в многоквартирном доме.

Материалы по теме
Ухаживающие за инвалидами первой группы могут рассчитывать на помощь в ПриморьеВ России расширили права на бесплатную парковку для инвалидовКрасота без границ: жительница Приморье вышла в финал конкурса красоты для инвалидов
#Новости#Общество#Инвалиды#Выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика