Приморским колясочникам вдвое увеличили компенсацию на оборудование жилья подъёмником

Posted 21 июля 2020, 07:58
Published 21 июля 2020, 07:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Теперь в постановление об адаптации жилья к потребностям приморцев с ограниченными возможностями внесены изменения. Выплата выросла, а процедура её оформления упростилась. Подавая заявление через Социальный портал Приморского края, не нужно предоставлять подлинники или копии документов. Срок ожидания выплаты сократился до месяца вместо прежних трёх.
Специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края сообщили, что семья инвалида имеет право компенсировать не только приобретение и доставку стационарного подъёмника, но и его установку, тоже весьма затратную операцию. Если инвалид может обходиться компактными лестницеходами, то выплату можно направить на их покупку. Также предусмотрена компенсация в размере 30 тысяч рублей на приобретение и доставку съёмного пандуса для подъезда. Всё это оплачивается из краевого бюджета в соответствии с государственной программой Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.
Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая призвала семьи, где проживают инвалиды, воспользоваться помощью краевого бюджета и снизить расходы на обеспечение доступности жилья. На эти цели в бюджете заложено 39 миллионов рублей. Впервые возможность компенсировать расходы на обустройство жилья для комфортного проживания граждан с инвалидностью в Приморье появилась в октябре 2019 года. В соцподдержке примут заявления о компенсациях расходов до 50 тысяч рублей на установку доводчиков, расширение дверных проёмов. Для инвалидов с нарушением слуха предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона в многоквартирном доме.