Приморским колясочникам вдвое увеличили компенсацию на оборудование жилья подъёмником

Специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края сообщили, что семья инвалида имеет право компенсировать не только приобретение и доставку стационарного подъёмника, но и его установку, тоже весьма затратную операцию. Если инвалид может обходиться компактными лестницеходами, то выплату можно направить на их покупку. Также предусмотрена компенсация в размере 30 тысяч рублей на приобретение и доставку съёмного пандуса для подъезда. Всё это оплачивается из краевого бюджета в соответствии с государственной программой Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.