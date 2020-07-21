Во Владивостоке одновременно идет ремонт 81 двора в рамках нацпроекта

Posted 21 июля 2020, 08:58
Published 21 июля 2020, 08:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На первом этапе программы запланировано благоустройство более чем в ста дворах, в каждом из которых было проведено собрание и определен вид предстоящих работ, после чего управляющие компании заказали дизайн-проекты с учетом мнения жителей.
На данный момент уже была просчитана сметная стоимость работ и заключены контракты с подрядными организациями, которые уже приступили к работе.
Так, в 38-ми дворах этим летом кладут новый асфальт, в 28-ми обустраивают детские площадки, а в 15 — спортивные. Все работы ведутся под контролем специалистов мэрии, что ежедневно проверяют ход строительных работ.
Новый асфальт и детские площадки уже появились в некоторых дворах Владивостока. Для детей также устраивали торжественное открытие с привлечением аниматоров.
Глава Владивостока Олег Гуменюк посещал смонтированную спортивную площадку на улице Ильичева 5, где в будущем можно будет играть в спортивные игры и заниматься на тренажерах.
Глава поделился, что в этом году основной упор сделан на комплексность работ, площадки будут многофункциональными и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов. Также ремонт будет проходить не только на самом объекте, но и на близлежащей территории, чтобы гармонично вписывать проекты в существующий ландшафт.