Во Владивостоке одновременно идет ремонт 81 двора в рамках нацпроекта

Глава поделился, что в этом году основной упор сделан на комплексность работ, площадки будут многофункциональными и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов. Также ремонт будет проходить не только на самом объекте, но и на близлежащей территории, чтобы гармонично вписывать проекты в существующий ландшафт.