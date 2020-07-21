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Posted 21 июля 2020, 08:58

Published 21 июля 2020, 08:58

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке одновременно идет ремонт 81 двора в рамках нацпроекта

Во Владивостоке одновременно идет ремонт 81 двора в рамках нацпроекта

21 июля 2020, 08:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Касается каждого
Во Владивостоке по программе «1000 дворов» продолжается ремонт придомовых территорий, работа ведется по 81 адресу в дни, когда позволяет погода, дворы ремонтируют в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

На первом этапе программы запланировано благоустройство более чем в ста дворах, в каждом из которых было проведено собрание и определен вид предстоящих работ, после чего управляющие компании заказали дизайн-проекты с учетом мнения жителей.

На данный момент уже была просчитана сметная стоимость работ и заключены контракты с подрядными организациями, которые уже приступили к работе.

Так, в 38-ми дворах этим летом кладут новый асфальт, в 28-ми обустраивают детские площадки, а в 15 — спортивные. Все работы ведутся под контролем специалистов мэрии, что ежедневно проверяют ход строительных работ.

Новый асфальт и детские площадки уже появились в некоторых дворах Владивостока. Для детей также устраивали торжественное открытие с привлечением аниматоров.

Глава Владивостока Олег Гуменюк посещал смонтированную спортивную площадку на улице Ильичева 5, где в будущем можно будет играть в спортивные игры и заниматься на тренажерах.

Глава поделился, что в этом году основной упор сделан на комплексность работ, площадки будут многофункциональными и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов. Также ремонт будет проходить не только на самом объекте, но и на близлежащей территории, чтобы гармонично вписывать проекты в существующий ландшафт.

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#Новости#Общество#Образование#Детская площадка#Касается каждого
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