Без паники: что делать при сигнале «Внимание всем»

— полностью прослушав и поняв речевую информацию, следует выполнить все рекомендации, в случае, если по каким-то причинам человек не разобрал её, то не следует выключать телевизор или радио, информация прозвучит повторно, после чего собрать необходимые документы удостоверяющие личность, деньги и по возможности запас еды и воды на сутки, запакованные в водонепроницаемую упаковку или пакет.