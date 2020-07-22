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Posted 22 июля 2020, 11:38

Published 22 июля 2020, 11:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Без паники: что делать при сигнале «Внимание всем»

Без паники: что делать при сигнале «Внимание всем»

22 июля 2020, 11:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Безопасность
Громкий звук тревоги — не повод для паники. На сайте правительства Приморского края появилась памятка о том, что надо делать по сигналу «внимание всем».

Самое главное — не стоит пугаться и поддаваться панике. Необходимо дождаться разъяснения причины. После окончания сигнала по каналам телевидения и по радио будет передана информация о том, какая складывается обстановка и как следует поступить населению.

Порядок действий, в случае, если звучит тревога следующий.

— полностью прослушав и поняв речевую информацию, следует выполнить все рекомендации, в случае, если по каким-то причинам человек не разобрал её, то не следует выключать телевизор или радио, информация прозвучит повторно, после чего собрать необходимые документы удостоверяющие личность, деньги и по возможности запас еды и воды на сутки, запакованные в водонепроницаемую упаковку или пакет.

— если люди находятся на работе, необходимо прервать любые рабочие процессы, совещания и работу в цеху, в случае, если нет возможности устранить все источники звука, которые мешают разобрать сигнал, необходимо подойти к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

— людям, которые находятся на улице города или населенного пункта, где прозвучал сигнал «Внимание всем», следует подойти к ближайшему громкоговорителю, откуда по окончанию звукового сигнала прозвучит вся необходимая информация.

— в местах, где из-за удаленности не слышно сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем» и всю речевую информацию будут передавать специальные автомобили, которые оснащены системой громкоговорящей связи.

Также, очень важно, чтобы порядок действий и правила поведения в случае, если звучит сигнал «Внимание всем» знали дети, это поможет дополнительно обезопасить семью.

Отметим, что в Приморье реализуется государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края».

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#Новости#Общество#Безопасность
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