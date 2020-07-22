Эхо истории: Китай и Советский Союз в Корейской войне

Posted 22 июля 2020, 00:26
Published 22 июля 2020, 00:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Она началась в июне 1950 года как гражданская война между Севером и Югом страны, но очень скоро превратилась в международную войну, в которой на стороне КНДР действовали СССР и КНР, а на стороне Южной Кореи — 15 государств под лидерством США и под так называемым флагом ООН.
В результате этой войны, в которой, на первый взгляд, ни одной из сторон не удалось победить, Корейский полуостров и корейский народ так и остаются разделенными. Но есть и другие важнейшие итоги этой войны, которые стоит напомнить. Она имела решающее значение для устройства мира после окончания Второй мировой войны, создала основы для появления социалистического лагеря в Азии и показала, что союз Китая и Советского Союза делает их непобедимыми в новой мировой войне. В то же время Корейская война также в значительной степени определила позицию недавно созданной Китайской Народной Республики на международной политической и военной арене.
Корейская война не переросла в мировой конфликт именно потому, что три года сражений на Корейском полуострове показали, что ни одной из сторон не удалось одержать полную победу. Хотя изначально перевес сил особенно в новой военной технике был целиком на стороне США и их союзников. Американский генерал Марк Кларк, третий командующий Армией ООН, подписавший в июле 1953 года перемирие, позже с горечью отметил в своих мемуарах: «Я получил незавидное звание первого в истории главнокомандующего армией США, кто подписал перемирие без победы. Я чувствую боль разочарования! Я думаю, что мои предшественники, генерал Макартур и Риджуэй, должны были бы испытывать те же чувства».
Эта война почти забыта в США, её заслонили и Вьетнамская война, и нынешние внутриполитические схватки. О ней почти ничего не писалось в Советском Союзе, и совсем мало в современной России. И, пожалуй, только в Китае к этой дате велись оживлённые дискуссии. Китайское правительство даже решило учредить медаль «70-летие Добровольческой армии, сражавшейся за рубежом». Претендовать на медаль могут непосредственные участники боевых действий тех лет, воевавшие в составе китайских добровольческих отрядов. Кроме них памятный знак также получат и те, кто сражался на передовой: медицинский персонал, служащие железной дороги, переводчики, журналисты и иные категории лиц, отправлявшиеся на Север для противостояния империалистам. Награда также полагается и тем, кто остался в Северной Корее после окончания боевых действий и помогал восстанавливать производство и экономику в соседней с КНР стране.
Почему Китай и СССР поддержали КНДР?
И для Советского Союза, и для Китая было нелегко принять решение поддержать КНДР. Китай не так давно избавился от японской оккупации, закончившейся 5 лет назад. Китайская Народная Республика была создана 1 октября 1949 года, на тот момент гражданская война в Китае ещё не была закончена, и перед руководством страны стояло много проблем, задачей номер один было восстановление разрушенной войной жизни. Да и СССР только восстанавливал свою экономику и у него хватало проблем на западных границах, где появились новые социалистические государства.
То, что Корея, которая несколько десятилетий была фактически колонией Японии, должна быть свободным и независимым государством, было решено на встрече лидеров США, Великобритании и СССР в Ялте. И в августе 1945 года север страны был освобожден от японских войск патриотами Ким Чен Ира и советскими войсками. А на юге, в сентябре этим же занялись войска США. В 1948 году советские войска были выведены, а на следующий год ушли и американцы.
Лидеры Севера и Юга Ким Чен Ир и Ли Сын Ман хотели объединения страны, но под разными флагами и разными идеями. На границе по 38 параллели многократно вспыхивали вооруженные стычки. И 25 июня 1950 года война началась. Северокорейские войска быстро разгромили своего противника, захватили столицу Сеул и к октябрю дошли уже до города Пусана на самом юге. И вот на этом этапе гражданская война стала превращаться в международную.
На стороне Юга сражалось более 260 тысяч американцев, не считая ВМС и ВВС США, действовавших у побережья Кореи. Кроме США в состав многонациональных сил вошли ограниченные контингенты 15 стран.
Такого удара Корейская народная армия выдержать не смогла. Силы были слишком неравны. Достаточно сказать, что у северокорейской армии было 40 танков, а у их противников — 500 и так по всем видам современного вооружения. Фронт быстро покатился назад, пересёк 38 параллель и подходил уже к пограничной реке Ялуцзян, что разделяет Китай и Корею.
И только тогда в бой на стороне КНДР вступили китайские добровольцы, а советские лётчики прикрывали их с неба.
Это сейчас хорошо понятно, что решение Мао поддержать КНДР было дальновидным. Тогда же, в 1950 году оно казалось очень рискованным и опасным.
По материалам современной китайской печати видно, что дискуссия о том, стоило ли посылать в Корею дивизии китайских добровольцев, была острой и непростой. Для нового Китая это была первая война, когда он посылал своих сынов сражаться за границы.
Сейчас среди китайских историков преобладает мнение, что это была не просто война, где Китай поддержал КНДР против агрессии иностранных войск, преимущественно американских. Это была в том числе и война, в которой китайцы сражались за независимость и безопасность своей Родины.
Кто воевал в Корее: китайские добровольцы и советские лётчики
2 октября 1950 года ЦК КПК принял решение об отправке пяти корпусов НОАК в Корею. 19 октября 1950 года китайские добровольцы начали переходить через границу на север Кореи. Нет никаких сомнений в том, что именно китайские добровольцы спасли Северную Корею от полного разгрома.
В ноябре 1950 года в бой над северокорейской территорией впервые вступили истребители МиГ-15 советского 64-го истребительного авиакорпуса с опознавательными знаками КНДР. Они прикрывали не только войска, но и промышленные объекты Северного Китая, ГЭС, мосты, плотины и прочие ирригационные сооружения. Кроме того, из СССР к китайско-корейской границе прибыла 151-я истребительная авиационная дивизия, на её базе проходили обучение китайские лётчики.
Затем была создана Объединённая воздушная армия под общим командованием китайского генерала Лю Чжэня. В декабре 1952 г. ОВА состояла из трёх советских авиадивизий в составе десяти полков, четырёх китайских авиадивизий в составе восьми полков и одной корейской авиадивизии в составе двух полков. Кроме того, во второй и третьей линиях использовались для наращивания сил и прикрытия аэродромов ещё четыре китайские авиадивизии в составе восьми полков. Все они базировались совместно на аэродромах городов Лантоу, Мукден, Мяогоу и других.
Советские лётчики были одеты в китайскую форму, имели китайские псевдонимы и соответствующие документы, а на их самолёты были нанесены опознавательные знаки ВВС НОАК. Сами лётчики шутили, что среди них много настоящих китайцев, ведь ряд русских фамилий легко превращались в китайские. Например, Лисицын — в Ли Си Цина, Илюшин, в И Лю Шина и т. д.
Кроме лётчиков в составе армии были зенитно-артиллерийские и авиатехнические дивизии, зенитно-прожекторные полки. В общей сложности, поочередно сменяясь, за время Корейской войны получили боевой опыт 12 советских истребительных авиационных дивизий, 4 зенитных артиллерийских дивизии, 2 отдельных (ночных) истребительных авиационных полка, 2 зенитных прожекторных полка, 2 авиационные технические дивизии и другие части обеспечения из состава ВВС и ПВО Советской армии и 2 истребительных авиационных полка ВВС ВМФ. Всего в Корейской войне приняли участие около 40 тысяч советских военнослужащих.
Нужно подчеркнуть, что советские лётчики воевали только на истребителях против авиации союзников США и только до 38 параллели. Пересекать её они не могли. Это лишало наступающие войска авиационного прикрытия. И они действовали преимущественно ночью.
Командующий войсками Китайских народных добровольцев Пэн Дэхуай информировал Ким Ир Сена, что под его командованием находится 12 дивизий, сведенных в четыре армии, а также три артиллерийские дивизии. Общая численность китайских войск насчитывала 260 тысяч человек. Во втором эшелоне — две армии, численностью 80 тысяч человек. По планам, с вводом в Корею второго и третьего эшелонов общая численность китайских войск должна была достичь 1 млн 900 тыс. человек.
Мао и Сталин были в постоянном обмене мнениями о ходе войны. Их переписка и сейчас поражает, насколько лидеры государств глубоко погружались в стратегию и тактику военных действий и насколько они были дальновидны. Без военной помощи Советского Союза остановить хорошо вооруженные американские дивизии было бы невозможно. С помощью СССР 60 китайских дивизий были оснащены современным оружием в том числе артиллерией и танками.
Для координации боевых действий китайских и северокорейских войск было создано объединённое командование КНА и китайских добровольцев. Главнокомандующим этих союзных сил стал Пэн Дэхуай.
Уже 25 октября китайские добровольческие дивизии и войска Северной Кореи нанесли мощный удар по противнику на западном участке фронта в районе Унсана, разгромив здесь его крупную группировку, прорвавшуюся за реку Чхончхонган. В последующей затем наступательной операции был разгромлен южнокорейский армейский корпус. В самом конце 1950 года войска Пэн Дэхуая нанесли поражение 8-й американской армии и освободили столицу Северной Кореи город Пхеньян. После этого китайские и северокорейские войска вышли в район 38-й параллели и фронт стабилизировался.
Жертвы во имя чего?
В этой войне КНДР и Южная Корея потеряли по миллиону человек с каждой стороны, включая гражданское население. Потери США убитыми и ранеными исчисляются примерно в 140 тысяч человек, из них 54 тысячи убито, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек. По официальным данным из китайских источников в Корее погибло 197 653 добровольца. Советский Союз потерял 315 человек.
Общие потери ВВС сторон составили более трех тысяч летательных аппаратов сил ООН и около 900 самолетов ВВС КНР, КНДР и СССР. Некоторые американские эксперты приводят такие цифры потерь: всего было сбито 2834 самолёта объединённой группировки США и ООН, из них 1309 —были сбиты советскими лётчиками и зенитчиками. 1525 самолётов были сбиты китайскими и корейскими пилотами и зенитчиками, были уничтожены на аэродромах, а также разбились при посадке.
Но были ли эти жертвы китайского народа, напрасными для страны? Ни в коей мере. И вот почему.
Как только война в Корее из гражданской стала международной, она стала приближаться к границам только что созданного КНР и запросто могла их перейти. 7 флот США появился в Тайваньском проливе, открыто провоцируя вооруженный конфликт, вмешиваясь во внутренние дела Китая, мешая Китаю освободить Тайвань. Поэтому вступление китайских добровольцев в Корейскую войну, в первую очередь, отвечало национальным интересам Китая, который только что обрёл независимость.
Рядом с Корейским полуостровом находятся северо-восточные провинции Китая, где была сосредоточена почти половина промышленного потенциала страны. В Корее американцы показали, как они бомбят гражданские объекты и города, такого врага нельзя было близко подпускать.
К тому же, боевые действия у границ всегда тревожат население. А для Китая, где только-только закончилась гражданская война, такой вооруженный конфликт мог стать серьёзным дестабилизирующим фактором.
Стоит напомнить, что с момента опиумных войн в 1840 году Китай казался миру большой и очень слабой страной, которую безжалостно и безнаказанно терзали любые агрессоры. Тот период в китайской историографии оценивается как время унижений и уроков для китайского народа. И как считает ряд китайских историков, именно участие китайцев в войне на Корейском полуострове заставило мир обратить внимание на новый Китай и понять, что он будет до конца отстаивать свою только что приобретенную независимость.
Главнокомандующий Пэн Дэхуай указал в своём «Отчете о работе китайских народных добровольцев в сопротивлении американской агрессии и помощи корейскому народу» от 12 сентября 1953 года, что исход Корейской войны «красноречиво доказывает, что эпоха оккупации страны западными агрессорами, которую могли обеспечить только несколько орудий, поставленных на восточном побережье, ушла навсегда. Любая империалистическая агрессия сегодня может быть побеждена силой народа. Это также красноречиво доказывает: пробужденная боевая нация, которая смеет бороться за славу, независимость и безопасность своей Родины, непобедима.
В сражениях рождался новый Китай
Для Китая эта война, несмотря на большие жертвы, была очень важным историческим фактором. Он показал, что китайские добровольцы, вооруженные преимущественно стрелковым оружием, без поддержки танков и авиации могут нанести ряд тяжелейших поражений самой передовой на тот момент армии мира.
В итоге за время этой войны с 1950 по 1953 появилась новая современная армия Китая. Китайский народ вступил в войну с четырьмя полками авиации, где было около 1000 самолётов разных типов, а закончил с воздушным флотом в 3000 самолетов, включающим самые передовые на тот момент реактивные истребители, лучшие штурмовики, бомбардировщики, транспортные самолёты. Была создана оборона береговой линии в Гуандуне и Фуцзяне, чтобы не допустить высадки американских и гоминдановских войск. Активно укреплялся Ляодунский полуостров.
На глазах изумлённого мира, который вначале ожидал, что добровольцы будут быстро разгромлены, рождалась новая китайская нация, готовая биться с любым врагом за свою независимость.
Кроме того, за эти несколько лет в самом Китае была завершена земельная реформа, ликвидирована контрреволюция, разгромлены остатки гоминьдановских и уголовных банд и был возвращён Тибет.
В стране укреплялся новый демократический строй. Мирно освобожден Тибет, который воссоединился с Китаем. Когда война закончилась в 1953 году, добровольцы вернулись в совсем новый Китай, да и сами они за время сражений и побед стали новыми людьми, на которых могла опираться нация.
Ещё 25-го октября 2010 года генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил в своей речи на симпозиуме, посвященном 60-летию участия народных добровольцев из КНР в сопротивлении американской агрессии и помощи корейскому народу: «Великий дух сопротивления американской агрессии и помощи корейскому народу — это яркая иллюстрация достойного поведения китайских коммунистов и народной армии, концентрированным проявление традиционных добродетелей и национального характера китайской нации, а также конкретное проявление национального духа с ядром патриотизма. Этот дух всегда будет драгоценным богатством китайского народа».
И стоит ещё раз подчеркнуть, что спасение КНДР от разгрома и захвата было общим делом корейского, китайского и советского народов.
Как не допустить новый конфликт на Корейском полуострове
Война закончилась много лет назад, но Корейский полуостров остаётся аномалией в современной истории человечества: Север и Юг по-прежнему враждебно настроены друг к другу, и по-прежнему на территории южной части полуострова есть иностранные военные базы. До сих пор перемирие не превратилось в мирное соглашение, более того, враждующие страны — две половины единой нации.
Кажется, что только Китай и Россия извлекли верные уроки из Корейской войны. Они настоятельно призывают к миру, к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Такая позиция идет в разрез с США, которые активно поддерживают РК взять реванш. Интересы Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе — превратить весь Корейский полуостров в сферу своего влияния. Весной этого года администрация президента Трампа потребовала, чтобы Сеул увеличил расходы на содержание американских военных баз с $870 млн до почти $5 млрд….
Обстановка на Корейском полуострове то обостряется, то смягчается. Ведь основные причины конфликта еще не устранены. Ситуация по-прежнему остается сложной и щекотливой. Стоит отметить, что война не сможет решить проблемы на Корейском полуострове, лучшим способом является диалог и переговоры.