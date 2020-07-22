Эхо истории: Китай и Советский Союз в Корейской войне

Эта война почти забыта в США, её заслонили и Вьетнамская война, и нынешние внутриполитические схватки. О ней почти ничего не писалось в Советском Союзе, и совсем мало в современной России. И, пожалуй, только в Китае к этой дате велись оживлённые дискуссии. Китайское правительство даже решило учредить медаль «70-летие Добровольческой армии, сражавшейся за рубежом». Претендовать на медаль могут непосредственные участники боевых действий тех лет, воевавшие в составе китайских добровольческих отрядов. Кроме них памятный знак также получат и те, кто сражался на передовой: медицинский персонал, служащие железной дороги, переводчики, журналисты и иные категории лиц, отправлявшиеся на Север для противостояния империалистам. Награда также полагается и тем, кто остался в Северной Корее после окончания боевых действий и помогал восстанавливать производство и экономику в соседней с КНР стране.