Гороскоп на 23 июля: Весы рискуют потерять доходы, а Рыбы выясняют отношения

Козероги (22.12 — 20.01), настало хорошее время для благоустройства дома, значимых приобретений и встреч с друзьями. Любимый человек очень рассчитывает на ваше понимание. Любое искажение информации повлечет за собой далеко идущие последствия, так что лучше быть поосторожнее с распространением слухов.