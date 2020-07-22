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Posted 22 июля 2020, 07:30

Published 22 июля 2020, 07:30

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Гороскоп на 23 июля: Весы рискуют потерять доходы, а Рыбы выясняют отношения

22 июля 2020, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

В делах Овнов (21.03 — 20.04) наступило затишье, но это временное явление, вызванное внутренними поисками. Практическая сторона вопросов может пострадать, зато в философских спорах вы сегодня кого угодно заткнёте за пояс.

Звезды рекомендуют Тельцам (21.04. — 20.05) не откладывать поездку, о которой они мечтают. С предложениями торопиться не стоит: вокруг вас мало желающих пойти на перемены, — напротив, большинство людей сегодня стремится к комфорту и покою.

Близнецы (21.05 — 21.06), ваши истинные возможности неограниченны: стоит только взяться за дело всерьёз! Благоприятное время для тех, кто занят писательской, преподавательской или научной деятельностью. Больше общайтесь.

Раки (22.06 — 22.07) посвятят день наведению мостов с нужными людьми. Успешны короткие поездки: ожидается финансовый успех, расширение сферы влияния. Продумайте свои действия заранее и учитывайте пожелания окружающих.

Львов (23.07 — 23.08) ждут траты по семейным обстоятельствам. Продуктивен обмен идеями и знаниями. Друзья дадут советы, следуя которым вы сможете осуществить намеченные дела. День начала важных проектов.

Девы (24.08 — 23.09), в профессиональной деятельности намечаются подвижки в нужном направлении, но не всё сейчас зависит от вас. Не бегите от возникающих препятствий: они содержат в себе важную информацию.

Весы (24.09 — 23.10) отлично ориентируются в ситуации на работе, точно предвидя реакции тех, с кем выпало вести общие дела. Следование исключительно эгоистическим импульсам способно привести к сокращению ваших доходов в будущем.

Хороший период для Скорпионов (24.10 — 22.11), чья профессия носит творческий характер или связана с работой руками. В решении финансовых вопросов откроются новые возможности, новые направления. Больше отдыхайте, не экономьте время на сне!

Некоторые Стрельцы (23.11 — 21.12) не совсем удовлетворены тем, что имеют в финансовом плане и полны решимости исправить дело. Избегайте пассивного следования указаниям «сверху»: дела сейчас следует оживлять привнесением личной инициативы.

Козероги (22.12 — 20.01), настало хорошее время для благоустройства дома, значимых приобретений и встреч с друзьями. Любимый человек очень рассчитывает на ваше понимание. Любое искажение информации повлечет за собой далеко идущие последствия, так что лучше быть поосторожнее с распространением слухов.

Водолеи (21.01 — 20.02), проанализируйте свои действия: вы слишком разбрасываетесь. Состояние финансов находится в прямой зависимости от ваших сокровенных желаний. Возможно, вам стоит уединиться и поразмыслить на досуге об истинных мотивах своих действий.

Рыбы (21.02 — 20.03) настолько увлеклись выяснением отношений с близкими, что это начинает сказываться на других сферах жизни. Наступило хорошее время для того, чтобы впустить в свою жизнь новые идеи, знания и людей: используйте день по назначению!

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