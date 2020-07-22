К октябрю в Приморье запустят новые теплицы площадью 10 гектар

Сегодня финансовую поддержку от государства получают и приморские фермеры. Это и прямые выплаты за реализованную продукцию — от 3 до 5 тысяч рублей за тонну, и возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники. С 2020 года в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы субсидируются фермерские теплицы.