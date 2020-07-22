К октябрю в Приморье запустят новые теплицы площадью 10 гектар

Posted 22 июля 2020, 07:45
Published 22 июля 2020, 07:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Многим владивостокцам памятен мартовский «огурцовый» кризис — который, хотя и был кратковременным, заставил всерьёз задуматься о том, как преодолеть импортозависимость за счёт внутренних ресурсов. Они в Приморье есть — об этом на недавней пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Андрей Бронц.
Китай легко приучил дальневосточников к дешёвым овощам и фруктам ещё с 90-х годов, когда отечественное сельское хозяйство, как и другие отрасли экономики, оказались в глубоком кризисе. В КНР же в это время были созданы оптово-распределительные центры, ориентированные на Россию, а фермеры получали господдержку на экспорт овощей.
Сегодня финансовую поддержку от государства получают и приморские фермеры. Это и прямые выплаты за реализованную продукцию — от 3 до 5 тысяч рублей за тонну, и возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники. С 2020 года в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы субсидируются фермерские теплицы.
С прежних времён в Приморье удалось сохранить два тепличных комплекса. Появились и инвесторы, готовые заниматься развитием новых теплиц — уже к октябрю будут запущены первые 10 гектаров тепличного комплекса НК «Лотос». Поскольку выращивание тепличных овощей предполагает значительные энергозатраты, инвесторы ждут, когда в регионе распространится газ. Использование природного газа в теплоснабжении позволит снизить себестоимость овощной продукции.