vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2020, 07:45

Published 22 июля 2020, 07:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

К октябрю в Приморье запустят новые теплицы площадью 10 гектар

22 июля 2020, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Сельское хозяйство
Правительство Приморья последовательно держит курс на продовольственное импортозамещение. Особую актуальность это приобрело в связи с закрытыми во время пандемии границами.

Многим владивостокцам памятен мартовский «огурцовый» кризис — который, хотя и был кратковременным, заставил всерьёз задуматься о том, как преодолеть импортозависимость за счёт внутренних ресурсов. Они в Приморье есть — об этом на недавней пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Андрей Бронц.

Китай легко приучил дальневосточников к дешёвым овощам и фруктам ещё с 90-х годов, когда отечественное сельское хозяйство, как и другие отрасли экономики, оказались в глубоком кризисе. В КНР же в это время были созданы оптово-распределительные центры, ориентированные на Россию, а фермеры получали господдержку на экспорт овощей.

Сегодня финансовую поддержку от государства получают и приморские фермеры. Это и прямые выплаты за реализованную продукцию — от 3 до 5 тысяч рублей за тонну, и возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники. С 2020 года в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы субсидируются фермерские теплицы.

С прежних времён в Приморье удалось сохранить два тепличных комплекса. Появились и инвесторы, готовые заниматься развитием новых теплиц — уже к октябрю будут запущены первые 10 гектаров тепличного комплекса НК «Лотос». Поскольку выращивание тепличных овощей предполагает значительные энергозатраты, инвесторы ждут, когда в регионе распространится газ. Использование природного газа в теплоснабжении позволит снизить себестоимость овощной продукции.

Материалы по теме
Министр сельского хозяйства Приморья: цены на картофель с середины июля поползут вниз В Приморье продолжается модернизация сельского хозяйства Фермеры Приморья получили грантовую поддержку на 90 миллионов рублей
#Новости#Общество#Сельское хозяйство#Фермеры#Сельхозпродукция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика