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Posted 22 июля 2020, 11:18

Published 22 июля 2020, 11:18

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Соблюдение правил противопожарного режима поможет сохранить жизни приморцев

Соблюдение правил противопожарного режима поможет сохранить жизни приморцев

22 июля 2020, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пожар
Жителям Приморья напоминают о необходимости соблюдать правила противопожарного режима. При выездах на природу важно обойтись без разведения костров, палов и иных вещей. Рекомендации помогут сохранить леса Приморья и жизни людей.

Правила противопожарной безопасности основаны на реальных рисках возникновения крупных пожаров. Во время таких стихийных бедствий уничтожаются редкие виды деревьев и погибает множество животных и птиц, а также нарушается региональная экосистема.

Чтобы предотвратить катастрофу, следует помнить и соблюдать следующие правила:

— на земле общего пользования населенных пунктов запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления специально для этих целей.

— в случае повышенной пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим;

— запрещается изменять (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий;

— конкретизированы требования пожарной безопасности для мест с массовым пребыванием людей, в том числе детей;

— транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. Транспаранты и баннеры, размещенные на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих или трудногорючих материалов. Размещенные объекты не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается;

— водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения;

— временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен.

В случае пожара следует незамедлительно сообщать по телефонам: 01 или 112.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Информирование жителей Приморья о правила противопожарного режима идет в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края».

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#Новости#Общество#Пожар#Безопасность
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