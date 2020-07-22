Соблюдение правил противопожарного режима поможет сохранить жизни приморцев

— транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. Транспаранты и баннеры, размещенные на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих или трудногорючих материалов. Размещенные объекты не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается;