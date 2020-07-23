Масштабный сбой в ГИБДД Приморского края заморозил регистрацию авто и выдачу прав

Гражданам, которые были записаны с 21 по 23 июля, могут обратиться в подразделения в любой удобный день, в соответствии с рабочим графиком (понедельник, вторник, четверг, пятница, рабочее время с 08:00 — 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), среда — с 8 до 12:00).