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Posted 23 июля 2020, 01:42

Published 23 июля 2020, 01:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Масштабный сбой в ГИБДД Приморского края заморозил регистрацию авто и выдачу прав

Масштабный сбой в ГИБДД Приморского края заморозил регистрацию авто и выдачу прав

23 июля 2020, 01:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ГИБДД
В работе МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России в Приморье случился масштабный сбой. Регистрацию т/с, приём экзаменов и выдачу водительских прав по техническим причинам пришлось на время заморозить.

Утром в четверг, 23 июля, ГИБДД Приморского края проинформировало о восстановлении работы регистрационно-экзаменационных подразделений.

Гражданам, которые были записаны с 21 по 23 июля, могут обратиться в подразделения в любой удобный день, в соответствии с рабочим графиком (понедельник, вторник, четверг, пятница, рабочее время с 08:00 — 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), среда — с 8 до 12:00).

При обращении в информационное окно, нужно сообщить сотруднику ГИБДД о том, что запись была произведена ранее, после чего ожидать вызова для подачи документов.

Кроме того, для данных граждан 23, 24 июля на территории города Владивостока будет изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений: рабочее время до 21:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), также будет введён дополнительный рабочий день 25 июля, рабочее время с 08:00 — 21:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

В ведомстве уточнили, что приём по вопросам регистрационно-экзаменационных действий осуществляется только по предварительной записи через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»(www.gosuslugi.ru).

#Новости#Общество#ГИБДД#Автомобили#Водительские права#Автошколы
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