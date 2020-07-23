Масштабный сбой в ГИБДД Приморского края заморозил регистрацию авто и выдачу прав

Posted 23 июля 2020, 01:42
Published 23 июля 2020, 01:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Утром в четверг, 23 июля, ГИБДД Приморского края проинформировало о восстановлении работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Гражданам, которые были записаны с 21 по 23 июля, могут обратиться в подразделения в любой удобный день, в соответствии с рабочим графиком (понедельник, вторник, четверг, пятница, рабочее время с 08:00 — 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), среда — с 8 до 12:00).
При обращении в информационное окно, нужно сообщить сотруднику ГИБДД о том, что запись была произведена ранее, после чего ожидать вызова для подачи документов.
Кроме того, для данных граждан 23, 24 июля на территории города Владивостока будет изменен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений: рабочее время до 21:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), также будет введён дополнительный рабочий день 25 июля, рабочее время с 08:00 — 21:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
В ведомстве уточнили, что приём по вопросам регистрационно-экзаменационных действий осуществляется только по предварительной записи через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»(www.gosuslugi.ru).