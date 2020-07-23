Региональное управление МЧС не позволит приморцам заблудиться в лесу

Если вы уже идёте в одном направлении около 15 минут, не замечая знакомых ориентиров, возвращайтесь назад в исходную точку. Иногда сориентироваться помогает дерево, на которое можно залезть для обзора окрестностей. Избегайте буреломов, если найдёте лесную тропинку, просеку, не отдаляйтесь от неё. А вот ходить по звериным тропам или болотистым участкам с ряской не следует — это опасно. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук. Если в лесу вы вышли на небольшую речку или ручей — идите вниз по течению.