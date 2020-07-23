Региональное управление МЧС не позволит приморцам заблудиться в лесу

Posted 23 июля 2020, 06:45
Published 23 июля 2020, 06:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Во-первых, перед выходом нужно обязательно изучить прогноз погоды на ближайшие дни. Во-вторых, сообщить родным или друзьям, куда вы направляетесь и когда намерены вернуться. В-третьих, с собой необходимо иметь «джентльменский набор»: компас, заряженный мобильный телефон, спички, укутанные в полиэтилен, нож, небольшой перекус (орехи, сухофрукты, вода), верёвку и реппеленты. Одеваться следует по возможности герметично: в длинные брюки, рубаху с длинным рукавом, удобную обувь, резиновые сапоги, на голову — косынку или бандану. Если вы предполагаете потеряться и надеетесь, что вас будут искать, надевайте одежду поярче.
Автомобиль также может быть полезным средством против блуждания в лесах. Один из компании может подавать звуковые сигналы остальным, если те долго не возвращаются. Ещё один вариант: оставить включенную магнитолу и ориентироваться на звук.
Перед входом в лес стоит обратить внимание на основные ориентиры: дороги, ЛЭП, населённые пункты, реки, ручьи. Важно заметить, в какой стороне солнце и сверить компас. Во время движения по лесу также надо время от времени примечать ориентиры: необычные деревья, камни или овраги, ручьи, ямы. Двигаться следует от одного ориентира к другому, не забывайя про «правило левой ноги»: не следящий за маршрутом человек левой ногой шагает немного шире, чем правой, поэтому незаметно для себя делает круг.
В ясную солнечную погоду определить стороны горизонта можно по солнцу. Утром оно светит с восточной стороны, около 13 часов — с юга, около 19:00 — с запада. В ночное время суток путь подскажет положение Полярной звезды, которая всегда находится на севере.
Если вы всё же заблудились, необходимо прежде всего не паниковать и успокоиться. Попробуйте связаться с родственниками, близкими или друзьями. Поэтапно вспомните, где и как вы ходили, внимательно прислушайтесь к звукам. Если вы знаете, что вас ищут, не двигайтесь, оставаясь на одном месте в течение часа. Это позволит быстрее вас найти.
Если вы уже идёте в одном направлении около 15 минут, не замечая знакомых ориентиров, возвращайтесь назад в исходную точку. Иногда сориентироваться помогает дерево, на которое можно залезть для обзора окрестностей. Избегайте буреломов, если найдёте лесную тропинку, просеку, не отдаляйтесь от неё. А вот ходить по звериным тропам или болотистым участкам с ряской не следует — это опасно. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук. Если в лесу вы вышли на небольшую речку или ручей — идите вниз по течению.
Спасатели всегда готовы прийти на помощь приморцам, оказавшимся в экстремальных ситуациях, и регулярно проводят профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных происшествий в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.