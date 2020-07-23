Соединяет берега: завершается строительство моста через реку Артемовка

Posted 23 июля 2020, 07:38
Published 23 июля 2020, 07:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Строительство нового мостового перехода ведется в рамках государственной программы Приморья «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.
Мост будет двухполосным, с шириной проезжей части 7,5 метра, с техническим проходом с одной стороны и тротуаром шириной 2,25 метра с другой стороны. Также здесь будет установлено освещение. Как уточнил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, в настоящее время на почти сооружении заканчивают укладку асфальта, заасфальтированы и подъезды к мостовому сооружению.
— Сразу после этого приступим к обустройству тротуаров, установке барьеров и перильного ограждения, монтажу освещения, нанесению разметки, — поделился планами Иван Зайченко.
Все намеченные работы будут закончены до конца июля, после чего будет запущено движение по мосту.
— Затем приступим к демонтажу старого объездного моста, разбору строительного городка, благоустройству прилегающей территории», — подытожил главный инженер АО «СПЕЦСУ».
Напомним, что строительство моста через реку Артемовка началось в августе 2019 года. К этому времени старый мостовой переход был признан аварийным. Всего в 2020 году запланировано начать строительство не менее 10 мостов.