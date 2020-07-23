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Posted 23 июля 2020, 07:38

Published 23 июля 2020, 07:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Соединяет берега: завершается строительство моста через реку Артемовка

Соединяет берега: завершается строительство моста через реку Артемовка

23 июля 2020, 07:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ремонт
В Шкотовском районе на 27-м километре дороги Артем — Находка начался финальный этап строительных работ на 170-метровом инженерном сооружении, соединяющим новую высокоскоростную магистраль между правым и левым берегом реки Артемовка.

Строительство нового мостового перехода ведется в рамках государственной программы Приморья «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Мост будет двухполосным, с шириной проезжей части 7,5 метра, с техническим проходом с одной стороны и тротуаром шириной 2,25 метра с другой стороны. Также здесь будет установлено освещение. Как уточнил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, в настоящее время на почти сооружении заканчивают укладку асфальта, заасфальтированы и подъезды к мостовому сооружению.

— Сразу после этого приступим к обустройству тротуаров, установке барьеров и перильного ограждения, монтажу освещения, нанесению разметки, — поделился планами Иван Зайченко.

Все намеченные работы будут закончены до конца июля, после чего будет запущено движение по мосту.

— Затем приступим к демонтажу старого объездного моста, разбору строительного городка, благоустройству прилегающей территории», — подытожил главный инженер АО «СПЕЦСУ».

Напомним, что строительство моста через реку Артемовка началось в августе 2019 года. К этому времени старый мостовой переход был признан аварийным. Всего в 2020 году запланировано начать строительство не менее 10 мостов.

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