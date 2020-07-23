Соединяет берега: завершается строительство моста через реку Артемовка

Мост будет двухполосным, с шириной проезжей части 7,5 метра, с техническим проходом с одной стороны и тротуаром шириной 2,25 метра с другой стороны. Также здесь будет установлено освещение. Как уточнил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, в настоящее время на почти сооружении заканчивают укладку асфальта, заасфальтированы и подъезды к мостовому сооружению.