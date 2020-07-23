В Приморье наращивают арсенал средств борьбы с раком

«Одних показаний к использованию этого аппарата мало. Надо знать и противопоказания. Перед назначением процедур, мы тщательно осматриваем целостность покровов кожи, чтобы в поле облучения не было татуировок, пирсинга или рубцовых тканей. Важно, чтобы не было соматической патологии, например, сахарного диабета в стадии декомпенсации, или перенесенного в течение последнего месяца инфаркта или инсульта, нарушений центральной нервной системы. Все это учитывается при назначении лечения с применением данного аппарата».