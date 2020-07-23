В Приморье наращивают арсенал средств борьбы с раком

Posted 23 июля 2020, 08:27
Published 23 июля 2020, 08:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Это целая система лечения злокачественных опухолей, основанная на результатах многолетних исследований в области онкологии и лечения онкологических заболеваний. В ней используется принцип электромагнитной гипертермии, вызывающий повышение температуры непосредственно в опухоли. В сочетании с противораковыми средствами, лучевой и химиотерапией это заметно увеличивает эффективность лечения новообразований. Системой Celsius TCS оснащены ведущие отечественные и зарубежные онкологические клиники.
Появление такой техники дает возможность наладить непосредственно во Владивостоке лечение рака молочной железы, простаты, головного мозга, шеи и прямой кишки, онкозаболеваний женской половой сферы.
Хотя новая техника рассчитана на широкий спектр показаний к применению, не менее тщательно надо следить и за противопоказаниями при ее использовании. Однако, как говорит заведуюшая радиотерапевтическим отделением краевого онкологического диспансера Елена Журавлева, перед использованием новой системы необходимо провести полное обследование организма больного.
«Одних показаний к использованию этого аппарата мало. Надо знать и противопоказания. Перед назначением процедур, мы тщательно осматриваем целостность покровов кожи, чтобы в поле облучения не было татуировок, пирсинга или рубцовых тканей. Важно, чтобы не было соматической патологии, например, сахарного диабета в стадии декомпенсации, или перенесенного в течение последнего месяца инфаркта или инсульта, нарушений центральной нервной системы. Все это учитывается при назначении лечения с применением данного аппарата».
Модернизация системы здравоохранения края идет в рамках реализации профильной госпрограммы.