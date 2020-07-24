Чисто экономика: как воры в законе «закопали» будущее Хабаровска

Posted 24 июля 2020, 08:18
Published 24 июля 2020, 08:18
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Лоск 90-х
Первым, известнейшим жителем Хабаровского края стал дальневосточный «Дон Корлеоне» Евгений Васин по кличке Джем. Журналисты, работающие в то время, подтвердили, что истинное влияние этого «гангстера» на экономику края и масштаб его деятельности были невообразимы. В зените правления у Джема даже была общественная приёмная в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, он и его многочисленные правые руки — воры в законе не только воровали, убивали и грабили, но и воспитывали себе в мутной воде 90-х сильную молодую смену. В конце эпохи они открывали детские лагеря, где преподавали «воровскую науку». Вот что по этому поводу говорит дальневосточный политолог Андрей Кудисов:
«Оценивая ситуацию с влиянием криминалитета на общественно-политические процессы, отмечу важный, на мой взгляд, аспект: происходящее сегодня в Хабаровске, — это, в том числе, следствие той активной работы, которую в конце „девяностых“ активно вело криминальное сообщество с молодежью. Для этого представители криминала регулярно открывали детские летние лагеря, где подростки, помимо всего прочего, учились „жизни по понятиям“. И эти уроки никуда не делись — их результатом является нынешняя молодежь с искаженными взглядами на жизнь, находящаяся сегодня на улицах Хабаровска», — сказал Андрей Кудисов.
Краевой бизнес плотно работал с «Общаком», криминальной группой, у руля которой стоял Джем. Как говорят некоторые местные жители, очень большое количество предпринимателей, если не подавляющее их большинство сотрудничали с людьми Джема или другими организованными бандами. Справедливости ради стоит отметить, что хабаровским бизнесменам был доступен широкий спектр выбора «крыши» в ту злополучную пору. С этим мнением согласен и политолог Виктор Бурлаков. Он рассказал, что Хабаровск действительно превосходил другие дальневосточные регионы по количеству бандитов и их организованности, а местный бизнес взаимодействовал с этими людьми, но скорее на принудительной основе.
«Это объективная реальность того времени. Тогда криминал был частью системы взаимодействий. Впоследствии его влияние сошло на нет, и он перестал оказывать влияние на различные процессы», — сообщил Виктор Бурлаков.
Стагнация 10-х
Как следствие, после того как Джем скончался, хабаровский криминал начал активный «делёж награбленного». Насилие, взрывы и перестрелки на улицах краевой столицы не прекращались, а только наращивали обороты. При этом соседние регионы дистанцировались от больного криминалом соседа, как, например, Приморский край. К середине «нулевых» силовики подавили в Приморье остатки организованной преступности и к 2007 году край расцвёл бизнесом всех размеров и направлений.
В 2011 году за год до международного саммита АТЭС, подарившего Владивостоку грандиозные строительные объекты, мировое внимание и славу туристической жемчужины, хабаровские авторитеты продолжали вести войну за влияние. Только за этот год в Хабаровске задержали лидера ОПГ «Малышовские» Александра Воронина, вынесли приговор киллеру ОПГ «Общак» Егерю, который покушался на вора в законе Сахно, обвинили в мошенничестве преступника, убившего вора в законе Киселя и приговорили похитителей внучки известного бизнесмена. Не много ли воров на один город?
Магия цифр
Эксперты отмечают, что криминал, это далеко не единственная причина отставания Хабаровского края. Справедливости ради стоит отметить, что и Приморский край и Хабаровский, это дотационные регионы, но Хабаровску в связи с различными причинами требуется больше денег, чем его более удачливому соседу. К тому же Приморский край в последнее время был, мягко говоря, обласкан вниманием федеральных властей. Чего стоит только ежегодный приезд Владимира Путина и собрание лидеров стран на Восточном экономическом форме, в то время как Хабаровск остаётся на периферии, как «уродливая подруга» Владивостока.
Не удивительно, что из Хабаровского края в прямом смысле слова бегут люди. За 2018 год население региона сократилось почти на 7 тысяч человек. Хуже ситуация только в нищем Забайкалье, где человеческие потери вплотную приблизились к 8 тысячам человек. Потери несёт даже краевой центр — из него уехало 787 человек. Тяжелее всего ситуация в провинции. На 675 человек сократилось население Комсомольска-на-Амуре, который власти Хабаровского края вот уже который год «бурно развивают».
Реальность 20-х
Вся новейшая история Хабаровска вымарана кровью — стоит в регионе появиться амбицициозному политику, вызывающему симпатии местного населения, как оказывается, что несколько десятков лет назад он убивал людей или заказывал киллерам тех, кто оказывался у него в немилости.
Что получается в сухом остатке? Город охвачен протестами, а старые лидеры криминального мира всплывают из тумана прошлого, как скелеты с простреленными черепами со дна Амура. Так, например, среди протестующих «За Фургала» был замечен криминальный авторитет по кличке Пудель, который в 90-х был одной из важнейших фигур городской организованной преступности. По мнению политолога Андрея Кудисова, участие в митинге пусть и бывших криминальных авторитетов не удивительно.
«Надо понимать, кто правил Хабаровским краем два года. Это уличные люди. Металлолом, автостоянки, вывоз мусора, автосервисы. И так далее и тому подобное. „Старшие“ клич кинули, район поднялся, 50-100 человек. И таких старших десятки и сотни. Как если бы „Винни Пух“ поднял своих с улиц Владивостока. Так что тут нельзя недооценивать новые элиты Хабаровска. Там не только „Пудель“, если бы „Джем“ встал из могилы, тоже бы пришёл. Об этом в целом уже говорят эксперты, когда излагают причины такой активности. И мэр Хабаровска про это же, но изложил не слишком доступно», — говорит эксперт.
Пока хабаровские авторитеты, от которых край натерпелся в начале нулевых живы и здоровы, регион не сможет полноценно развиваться, а его бизнес дышать полной грудью. Год назад стало известно, что один из помощников Джема вор в законе Сахно, отбывающий наказание в колонии Сведловской области, укрепляет свои позиции и продолжает вести свою деятельность. В этом году, по сообщениям СМИ, истекает срок его заключения и вероятнее всего он вернётся в родной край, где для него уже готово вакантное место, достойное вора в законе — кресло губернатора Хабаровского края.