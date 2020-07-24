Чисто экономика: как воры в законе «закопали» будущее Хабаровска

«Надо понимать, кто правил Хабаровским краем два года. Это уличные люди. Металлолом, автостоянки, вывоз мусора, автосервисы. И так далее и тому подобное. „Старшие“ клич кинули, район поднялся, 50-100 человек. И таких старших десятки и сотни. Как если бы „Винни Пух“ поднял своих с улиц Владивостока. Так что тут нельзя недооценивать новые элиты Хабаровска. Там не только „Пудель“, если бы „Джем“ встал из могилы, тоже бы пришёл. Об этом в целом уже говорят эксперты, когда излагают причины такой активности. И мэр Хабаровска про это же, но изложил не слишком доступно», — говорит эксперт.