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Posted 24 июля 2020, 04:10

Published 24 июля 2020, 04:10

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Съездил к бабушке»: случай на дороге возмутил приморца

24 июля 2020, 04:10
Сюжет
Происшествие
Житель Приморья опубликовал в соцсетях жалобу на то, что, приехав в гости к бабушке в Артём, изрядно повредил машину, когда она попала в глубокую яму.

По словам мужчины, царапина осталась довольно сильная — придется красить обвес. Приморец уточнил, что глубина ямы составила почти 12 сантиметров.

«За эту территорию кто-то будет отвечать? Я и налоги плачу», — сетует владелец авто в паблике artem.news.plus.

Комментаторы дали несколько советов о том, что можно сделать в подобном случае.

«Вызывайте ДПС, фиксируйте дорожное полотно, оформляйте ДТП и в суд на собственника дороги (муниципалитет). Вам оплатят ущерб»;

«На Ульяновской 7 и 7/1 такая же ситуация, дороги просто нет, одни руины».

Кто-то по традиции начал обвинять самого пострадавшего.

«Нафига берете пузотерки эти? Они сделаны в той стране, где дороги нормальные, не для наших дорог»;

«Ездить нужно научиться нормально, а не ныть потом везде».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобиль провалился в открытый люк на улице Днепровской во Владивостоке. По словам местных жителей, на том месте огромная яма, которую большинство автомобилистов стараются объезжать с осторожностью.

#Новости#Происшествие#Дороги
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