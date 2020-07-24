«Съездил к бабушке»: случай на дороге возмутил приморца

Posted 24 июля 2020, 04:10
Published 24 июля 2020, 04:10
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
По словам мужчины, царапина осталась довольно сильная — придется красить обвес. Приморец уточнил, что глубина ямы составила почти 12 сантиметров.
«За эту территорию кто-то будет отвечать? Я и налоги плачу», — сетует владелец авто в паблике artem.news.plus.
Комментаторы дали несколько советов о том, что можно сделать в подобном случае.
«Вызывайте ДПС, фиксируйте дорожное полотно, оформляйте ДТП и в суд на собственника дороги (муниципалитет). Вам оплатят ущерб»;
«На Ульяновской 7 и 7/1 такая же ситуация, дороги просто нет, одни руины».
Кто-то по традиции начал обвинять самого пострадавшего.
«Нафига берете пузотерки эти? Они сделаны в той стране, где дороги нормальные, не для наших дорог»;
«Ездить нужно научиться нормально, а не ныть потом везде».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобиль провалился в открытый люк на улице Днепровской во Владивостоке. По словам местных жителей, на том месте огромная яма, которую большинство автомобилистов стараются объезжать с осторожностью.