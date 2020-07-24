Ямочный ремонт дорог завершен в Приморье на 90%

Posted 24 июля 2020, 10:08
Published 24 июля 2020, 10:08
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Дорожники в общей сложности уложили почти 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси. Параллельно с этим велись работы по устранению пучин и профилированию гравийных отрезков дороги.
Сейчас сотрудники «Примавтодора» занимаются покосом травы, покраской дорожных знаков, сигнальных столбиков, остановочных павильонов и нанесением дорожной разметки.
Сотрудники «Примавтодор» отметили, что 90% процентов работ по ямочному ремонту уже выполнено. Основные силы дорожников сейчас брошены на ремонт моста через реку Мельгуновка на 72-м километре.
Мост был возведен в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», возведение которого началось в 2014 году, а запуск состоялся в 2016 году. Общая протяженность моста составила 562 метра.
Работы ведутся и на дорогах поселков, куда были отправлены бригады «Примавтодор», где многие участки дорог не видели ремонта со дня их прокладки.
Напомним, что в настоящее время в крае продолжается масштабный ремонт автодороги Артем — Находка — порт Восточный, где планируется отремонтировать 47 километров трассы.
Всеми ремонтными занимается местный филиал «Примавтодор», который недавно воссоздали по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко.