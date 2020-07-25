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Posted 25 июля 2020, 05:59

Published 25 июля 2020, 05:59

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Ещё 110 случаев заражения COVID-19 выявили в Приморье за сутки

25 июля 2020, 05:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Врачи
Коронавирус в Приморье упорно не хочет сдавать позиции. За минувшие сутки вновь выявили 110 положительных результатов тестов на инфекцию, один человек скончался, 112 поправились.

Всего в крае насчитывается 6 170 случаев диагноза COVID-19, при этом выздоровели 4 637 из заболевших. С начала эпидемии не справились с болезнью 68 приморцев.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в нескольких городах края созданы инфекционные госпитали, самый крупный — во Владивостоке на базе городской клинической больницы № 4 («дальзаводской»). В нём выделено 400 коек для лечения пациентов с COVID-19, врачи борются за жизнь и здоровье больных в круглосуточном режиме.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края по-прежнему должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а жителям старше 65 лет лучше оставаться дома, чтобы минимизировать риски заражения. Участились случаи заражения среди офисных работников, поэтому Роспотребнадзор составил памятку о соблюдении строгих мер профилактики распространения вируса, за пренебрежение ими должностным лицам грозят штрафы.

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#Новости#Общество#Врачи#COVID-19
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