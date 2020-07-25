Ещё 110 случаев заражения COVID-19 выявили в Приморье за сутки

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в нескольких городах края созданы инфекционные госпитали, самый крупный — во Владивостоке на базе городской клинической больницы № 4 («дальзаводской»). В нём выделено 400 коек для лечения пациентов с COVID-19, врачи борются за жизнь и здоровье больных в круглосуточном режиме.