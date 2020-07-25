Прокуратура возбудила 8 уголовных дел о махинациях с материнским капиталом в Приморье

Ещё в декабре 2018 года во Владивостоке была зарегистрирована ипотечная компания «САРГАСДВ», которая предлагала получателям материнского капитала заключать фиктивные договоры долевого строительства жилья в Челябинской области. Пенсионный фонд с тех пор перечислил мошенникам более 4 миллионов рублей по 8 заявлениям. Из этих денег на счету компании осталось около половины, а оставшиеся деньги семьи потратили на собственные нужды. Теперь этой историей, которую квалифицировали как мошенничество в крупном размере при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, занимается следствие, а прокуратура контролирует его ход.