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Posted 25 июля 2020, 02:10

Published 25 июля 2020, 02:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Прокуратура возбудила 8 уголовных дел о махинациях с материнским капиталом в Приморье

25 июля 2020, 02:10
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Мошенничество
Прокуратура Владивостока установила, что при реализации национального проекта «Демография» в столице Приморья возникли случаи мошенничества. Заведено 8 уголовных дел о нарушениях законодательства при получении выплат материнского капитала.

Ещё в декабре 2018 года во Владивостоке была зарегистрирована ипотечная компания «САРГАСДВ», которая предлагала получателям материнского капитала заключать фиктивные договоры долевого строительства жилья в Челябинской области. Пенсионный фонд с тех пор перечислил мошенникам более 4 миллионов рублей по 8 заявлениям. Из этих денег на счету компании осталось около половины, а оставшиеся деньги семьи потратили на собственные нужды. Теперь этой историей, которую квалифицировали как мошенничество в крупном размере при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, занимается следствие, а прокуратура контролирует его ход.

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#Новости#Общество#Мошенничество#Прокуратура#Материнский капитал
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