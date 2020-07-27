Приморская техника едет за рубеж

«Комплектующие для нас изготавливали подрядчики в Китае. Сейчас мы хотим развиваться, больше хотим делать сами. Чтобы изготовить каждую запчасть, нужно купить станок и оборудование. Нужны производственные линии. Наши объёмы продаж увеличиваются с каждым годом и сейчас мы пришли к тому, что выгодно уже самим производить, а не только отдавать на аутсорс (производство на стороне-прим.) производство комплектующих», — сообщил Спинка.