Приморская техника едет за рубеж

Posted 27 июля 2020, 10:12
Published 27 июля 2020, 10:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Господдержка нужна, так как мы занимаемся производством и разработкой, сейчас новые разрабатываем модели техники. Есть проекты, связанные с выходом на международный рынок, в связи с этим предстоит много работы: как инженерной для разработки нового товара, так и по изучению рынков. К тому же мы активно занимаемся масштабированием производства, хотим увеличить долю локализации именно во Владивостоке», — отметил директор компании «Болдер» Алексей Спинка.
«Болдер» запустил производство в 2012 году. Компания сама разрабатывает и производит миниэкскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики и комплектующие к ним. Техника максимально приспособлена к российским условиям. Офисы компании есть в крупных городах страны.
Во Владивостоке у «Болдера» налажена сборка спецтехники. Но сегодня, с ростом объёма продаж, перед предприятием встали новые вызовы.
«Комплектующие для нас изготавливали подрядчики в Китае. Сейчас мы хотим развиваться, больше хотим делать сами. Чтобы изготовить каждую запчасть, нужно купить станок и оборудование. Нужны производственные линии. Наши объёмы продаж увеличиваются с каждым годом и сейчас мы пришли к тому, что выгодно уже самим производить, а не только отдавать на аутсорс (производство на стороне-прим.) производство комплектующих», — сообщил Спинка.
Здесь и встал вопрос о господдержке. За помощью предприниматель обратился в Региональный инжиниринговый центр. Он создан в 2019 году на базе центра «Мой бизнес» в Приморском крае в рамках государственной программы «Экономическое развитие Приморского края на 2020–2027 годы». Специалисты Центра составили для компании индивидуальную карту развития. В рамках услуг специалисты помогают компании расширить производство на Дальнем Востоке и успешно выйти на международный рынок. Создаётся «Электронная витрина» для ресурса Alibaba, разрабатывается техническое задание для рынков Европы и США, готовятся презентации, выставки продукции, ведутся поиски покупателей.
По мнению директора компании «маленькие» работы завершатся в ближайшее время, и предприятие совместно с правительством края приступит к крупным проектам.
«Развитие промышленных и производственных предприятий в Приморье — одно из важных направлений. Для этого принят уже принят целый комплекс мер поддержки: заработал региональный инжиниринговый центр, а в ближайшее время льготные кредитные продукты от Фонда развития Приморского края», — прокомментировала Наталья Набойченко, министр экономического развития Приморского края.