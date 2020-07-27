Сияет «Шамбала»: второе казино откроется в Приморье до конца лета

Posted 27 июля 2020, 03:59
Published 27 июля 2020, 03:59
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Подготовка к открытию уже завершена. Сейчас рабочие доделывают инженерию и подъездные дороги. К 2022 году построят вторую очередь объектов: пятизвёздочный отель, спа-зона, банкетный и конференц-зал. Всего на проект потратят 8 миллиардов рублей.
Игорная зона «Приморье», расположенная в Артёмовском ГО, по мнению специалистов, считается самой привлекательной в России. По словам инвесторов, открытие нового казино положительно повлияет на развитие и привлекательность региона. Бюджет Приморья пополнится на 156 миллионов рублей в год.
«Власти Приморья проект всячески поддерживают. Агентство туризма содействует проекту не на словах, а на деле. Мы были удивлены тому, как быстро и четко прошло оформление лицензии на игорную деятельность. Всем инвесторам здесь рады, всем помогают. И отдачи можно ожидать такой же: гости будут ехать сюда с удовольствием, а инвесторы будут видеть в местной власти надежного партнера и вкладывать деньги в развитие региона», — рассказал гендиректор ЗАО «Шамбала», Максим Смоленцев.
Помимо игр, на базе предприятия ежемесячно будут проводиться бесплатные концерты с участием звёзд. Каждую неделю планируется проведение масштабных казино-шоу, а игроки смогут участвовать в разных турнирах, розыгрышах и фестивалях.
Масштабу задумки соответствует и масштаб предприятия — главный игровой зал займёт площадь свыше пяти тысяч квадратных метров. Пространство разделят на зоны для курящих и некурящих игроков, гранд-буфет и зал высоких ставок со своим рестораном, сценой и зоной отдыха.
Причём, как обещают инвесторы, поиграть в новом казино сможет каждый.
«В ближайшей перспективе мы видим ИРК „Приморье“ паназиатским курортом, который привлекает туристов из многих стран мира. Мы ждем гостей из Японии, Камбоджи, Китая и Южной Кореи. Хотя для нас возможность предоставить сказочный сервис состоятельным VIP-клиентам — это еще не все. Мы не собираемся с первых дней становиться закрытым элитарным клубом для избранных. Наше казино будет по-настоящему народным. Местом, где у людей всегда хорошее настроение, где каждый гость — часть большого непрекращающегося праздника и может получить все игровые эмоции независимо от того, сколько он готов ставить на игру», — отметил Смоленцев.
Всего на территории «Приморья» планируют открыть 12 гостиничных комплексов с казино. В 2021 откроется третий объект — Naga Vladivostok.
По прогнозам специалистов, за счёт работы двух новых объектов количество туристов в игорной зону увеличится до 1,2 миллиона человек в год. Доход в бюджет края увеличится на полмиллиарда рублей. Будет создано более 1000 новых рабочих мест.
Проект реализуется при поддержке госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае».