Сияет «Шамбала»: второе казино откроется в Приморье до конца лета

«В ближайшей перспективе мы видим ИРК „Приморье“ паназиатским курортом, который привлекает туристов из многих стран мира. Мы ждем гостей из Японии, Камбоджи, Китая и Южной Кореи. Хотя для нас возможность предоставить сказочный сервис состоятельным VIP-клиентам — это еще не все. Мы не собираемся с первых дней становиться закрытым элитарным клубом для избранных. Наше казино будет по-настоящему народным. Местом, где у людей всегда хорошее настроение, где каждый гость — часть большого непрекращающегося праздника и может получить все игровые эмоции независимо от того, сколько он готов ставить на игру», — отметил Смоленцев.